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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
AA, YPG/PKK'nın Münbiç'teki tünellerini görüntüledi - MÜNBİÇ

AA, YPG/PKK'nın Münbiç'teki tünellerini görüntüledi - MÜNBİÇ

- YPG/PKK'nın Münbiç'teki tünelleriAA, YPG/PKK'nın Münbiç'teki tünellerini görüntüledi - AA, YPG/PKK'nın işgalindeki Münbiç ilçesinde kazmaya devam ettiği tünellerden görüntü aldı - Terör örgütü, Türkiye'nin bölgeye olası harekatına karşı ilçe merkezinin çevresindeki tünelleri uzatıyor ve yenilerini kazıyorMÜNBİÇ/ANKARA (AA) - LEVENT TOK/ÖMER KOPARAN - Terör örgütü YPG/PKK, Suriye 'de Fırat nehrinin batısında işgal ettiği Münbiç ilçe merkezinin çevresinde yeni tüneller açıyor.ABD'nin hava desteği ve silah yardımlarıyla ağustos 2016'da ilçeyi terör örgütü DEAŞ'tan ele geçiren YPG/PKK, Türkiye'nin olası askeri harekatına karşı hazırlık yapıyor.AA'nın Münbiç'te bazı tünellerin içerisinden elde ettiği videolarda, tünellerin uzatılması amacıyla kazım çalışmasının devam ettiği görülüyor.Elektrik tesisatı çekilerek aydınlatılan tünellerde iş aletleri ve el arabaları bulunuyor.Eğilmeksizin ve teçhizatla rahatlıkla yürüyebilecek genişlikte kazılan tüneller, ilçe merkezini çevreliyor.Teröristler, kayalık alanların içine açtıkları tüneller sayesinde hava saldırılarından korunmayı, çatışma sırasında cephe hattı ilerisine arkadan çıkarak ani taarruzlar yapmayı ve gerektiğinde saklanarak geri çekilmeyi amaçlıyor.AA, 5 Ekim'de yayınladığı görüntülerde de YPG/PKK'nın Münbiç ilçe merkezini çevirdiği hendek ve siperler ile toprak setleri yer almıştı. Uydu fotoğraflarında, söz konusu hatlar gökyüzünden ince beyaz çizgiler şeklinde fark ediliyor.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuyla ilgili, "Şimdi de Münbiç'in etrafında hendekler kazıyorlarmış doğru mezarlarını hazırlıyorlar. Anlaşılan bize fazla iş bırakmayacaklar." şeklinde konuşmuştu.TSK ve Özgür Suriye Ordusu'nun Zeytin Dalı Harekatı harekatıyla kurtardığı Afrin içinde ve çevresinde de teröristlere ait çok sayıda tünel ve yer altı sığınağı ortaya çıkarılmıştı.

Çatışma Geri Çekilme İş Bırakma Terör Örgütü Teröristler 

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