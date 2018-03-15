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15 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
AA ve TRT'den Azerbaycan Basın Konseyine ziyaret - BAKÜ

AA ve TRT'den Azerbaycan Basın Konseyine ziyaret - BAKÜ

- Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı ile TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in karşılanması - Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın konuşması - Azerbaycan Basın Konseyi Başkanı Eflatun Amaşov'un konuşmasıBAKÜ (AA) - Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı ile TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Azerbaycan Basın Konseyi Başkanı Eflatun Amaşov'u ziyaret etti.Kazancı, Azerbaycan Basın Konseyindeki görüşmede, Türkiye - Azerbaycan ilişkilerinin her alanda yüksek seviyede olduğunu, AA olarak da Azerbaycan medya kurumlarıyla yakın ilişkiler içerisinde bulunduklarını söyledi.

Azerbaycan'da yaşanan gelişmeleri, özellikle Dağlık Karabağ sorununun çözüm sürecinde yaşananları yakından takip ettiklerini dile getiren Kazancı, "Dağlık Karabağ ezeli Azerbaycan toprağıdır. İşgalin sona erdirilmesine yönelik pek çok uluslararası karar var fakat buna rağmen sorun çözülmüş değil. Ümit ederim bu sorun kısa sürede çözülür. Azerbaycan basınının Afrin operasyonuna gösterdiği hassasiyet de memnuniyet verici." dedi.
Kazancı, tecrübe paylaşımı, eğitim ve diğer konularda Azerbaycan'a verdikleri destekleri bundan sonra da sürdüreceklerini kaydetti.
TRT Genel Müdürü Eren de yayınlarında Türk dünyası ve Azerbaycan haberlerine geniş yer ayırdıklarını, bugüne kadar Azerbaycan'la ilgili çok sayıda program ve belgeseller hazırladıklarını bildirdi.Azerbaycan medyasına eğitim ve içerik olarak destek vermeye devam edeceklerini vurgulayan Eren, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 100. yıldönümü dolayısıyla da çeşitli programlar hazırlayacaklarını kaydetti.
Amaşov da Azerbaycan ve Türkiye'nin "bir millet, iki devlet" olduğunu söyleyerek, Türkiye'den medya alanında da büyük destek gördüklerini söyledi.

Türkiye'nin her zaman güçlü olmasını arzu ettiklerini vurgulayan Amaşov, "Her bir Azerbaycanlı Türkiye'nin terör sorununun biran önce bitmesini istiyor. Karabağ sorunu bizi nasıl tedirgin ediyorsa, Türkiye'nin terör sorunu da aynı şekilde tedirgin ediyor. Türkiye güçlü olmalıdır. Türkiye ne kadar güçlü olursa Türk dünyası da o kadar güçlü olur." dedi.
Azerbaycan'da yaşanan gelişmelerin Türk basınında yer aldığını söyleyen Amaşov, gösterdikleri hassasiyet ve Azerbaycan gerçeklerinin Türk kamuoyuna ulaştırmaları dolayısıyla AA ve TRT'ye teşekkürlerini iletti.

Belgesel Uluslararası Terör Sorunu Hassasiyet Çözüm Süreci 

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