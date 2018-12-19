Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - Vali Şıldak - BURDUR

AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - Vali Şıldak - BURDUR

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Vali Şıldak - BURDUR - Burdur Valisi Hasan Şıldak'ın fotoğrafları incelemesi ve oylaması - Vali Hasan Şıldak'ın konuşması AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Burdur Valisi Hasan Şıldak, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldıBURDUR (AA) - Burdur Valisi Hasan Şıldak, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf seçti.Şıldak, AA foto muhabirlerinin ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.Haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Gazze'de Türk Bayrağı", yaşam kategorisinde Sercan Küçükşahin'in "Tarihin içinde yüzme keyfi" fotoğraflarına oy veren Şıldak, spor kategorisinde ise tercihini Serhat Zafer'in "Atlı akrobat" adlı fotoğrafından yana kullandı.Şıldak, AA'nın doğru haberin adresi olduğunu belirterek, fotoğraf oylamasıyla da yılın karelerinin oluşmasında anlamlı bir çalışma ortaya koyduğunu söyledi.

Gazze Şeridi'nde İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu yaralanan ve elinde Türk bayrağı taşıyan bir Filistinli'nin sağlık ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırılmasını anlatan "Gazze'de Türk Bayrağı" fotoğrafının kendisini çok etkilediğini vurgulayan Şıldak, şöyle konuştu:"Anadolu Ajansı klasik bir haber ajansı ölçeğinin dışında çalışmalar yürütüyor. Sadece haber alanında değil, bunun da ötesindeki alanlara uzandığını düşünüyorum. Ülkemizin gururu olduğunu ve hepimiz için ilk akla gelen haber ajansı olduğunu vurgulamak istiyorum."

Yüzme Muhabir İsrail Sağlık Ekipleri Gori 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı