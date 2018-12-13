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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - Çorum Belediye Başkanı Gül

AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - Çorum Belediye Başkanı Gül

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Çorum Belediye Başkanı Gül - Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül'ün oy kullanması - Gül'ün açıklamasıAA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, Anadolu Ajansı'nın "Yılın Fotoğrafları' oylamasına katılarak, beğendiği fotoğraflar için oy kullandı - Zeki Gül: - "Fotoğraflar öyle güzel çekilmiş ki bazı fotoğrafları incelerken bir an Filistin'de yaşadığımı hissederek, gözlerim yaşardı"ÇORUM (AA) - Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemine ilişkin fotoğrafları arasından seçilen ve oylamaya sunulan fotoğraflar hakkında bilgi alan Gül, fotoğrafları inceleyerek, 3 kategoride oy verdi.Gül, tercihini haber kategorisinde Khaled Akashsa'nın "Doğu Guta'nın Bebekleri", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve Kedisi", spor kategorisinde de Mustafa Kamacı'nın "Bayraklarla Tur 2018" fotoğraflarından yana kullandı.Gül, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu, aralarında tercih yapmakta zorlandığını belirtti.
"Asırlık çınarımız Anadolu Ajansı, Türkiye'de doğru haberin kaynağı" diyen Gül, "Fotoğrafları seçerken zorlandığımı belirtmek isterim. Fotoğraflar öyle güzel çekilmiş ki bazı fotoğrafları incelerken bir an Filistin'de yaşadığımı hissederek, gözlerim yaşardı. Fotoğraflarla oradaki hali bize hissettirebilmek, fotoğrafın başarısını gösteriyor. Bu çalışmanın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan başlayarak, herkes tarafından oylanması geleneğinin gelecekte de devam etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Muhabir İlham Gori 

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