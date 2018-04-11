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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
AA Haber Akademisi'nin EPİAŞ eğitimi başladı - İSTANBUL

AA Haber Akademisi'nin EPİAŞ eğitimi başladı - İSTANBUL

- Eğitimden detaylar - Genel detaylarAA Haber Akademisi'nin EPİAŞ eğitimi başladı - AA Haber Akademisi tarafından EPİAŞ'ın kurumsal iletişim alanında çalışanlarına yönelik verilen "Kurumsal Habercilik Eğitimi" başladı - 25 Nisan'da sona erecek eğitimler kapsamında, 30 saat pratik ve teorik ders verilecekİSTANBUL (AA) - Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisi tarafından Enerji Piyasaları İşletmeleri (EPİAŞ) kurumsal iletişim alanında çalışanlara yönelik düzenlenen "Kurumsal Habercilik Eğitimi" başladı.
AA Haber Akademisi desteğiyle EPİAŞ'ın kurumsal iletişim çalışanlarına yönelik düzenlenen eğitim, AA Finans Haberleri Editörü Yılmaz Yıldız'ın verdiği dersle başladı.
Eğitim ile katılımcıların, kurum içi ve kurum dışı yazışmalarında kurumsal ortak bir dil kullanmaları, sosyal medya paylaşımlarında kurumsal çizgiyi yakalayabilmeleri, geleneksel ve yeni nesil medya araçlarından en doğru şekilde faydalanabilmelerinin sağlanması amaçlanıyor.Eğitime katılacaklarının eksik yönleri tespit edilerek oluşturulan eğitim planı kapsamında, 30 saat pratik ve teorik ders verilecek.Dersler kapsamında, "Haber Yazım Teknikleri", "Enerji Haberlerinde Algı", Fotoğraf İndeksleme ve Arşiv" ile "Sosyal Medya ve Yeni Medya Uygulamaları" başlıkları ele alınacak.Bugün başlayan ve 25 Nisan'da sona erecek eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifika verilecek.

Sosyal Medya Salar 

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