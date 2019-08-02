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02 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
AA Haber Akademisi'nden SETA'ya ziyaret - ANKARA

AA Haber Akademisi'nden SETA'ya ziyaret - ANKARA

- AA Haber Akademisi eğitim alan gazeteci adayları - SETA Dış Politika Araştırmaları Direktörü Muhittin Ataman'ın konuşmasıAA Haber Akademisi'nden SETA'ya ziyaret - Anadolu Ajansı Haber Akademisi'nde eğitim alan gazeteci adayları Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nı ziyaret ettiANKARA (AA) - Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisince yürütülen Genç Yetenek Geliştirme Programı'nda (GYGP) eğitim alan gazeteci adayları Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nı (SETA) ziyaret etti.AA'nın 100'üncü yıl vizyonu çerçevesinde kurulan Haber Akademisi tarafından GYGP'de eğitim alanlar için "Ajans Haberciliği" hizmet içi eğitimleri kapsamında düzenlenen ziyarette, SETA'nın faaliyetleri hakkında bilgi verildi.
SETA Dış Politika Araştırmaları Direktörü Muhittin Ataman'ın ağırladığı gazeteci adayları, vakfın çalışmaları ve yayınları ile ilgili sorular sordu.Düşünce kuruluşları alanında Türkiye'nin çok eski bir geçmişe sahip olmadığını belirten Ataman, düşünce kuruluşu kültürünün yerleşmesi için önemli adımların atıldığın söyledi.

SETA'nın devlet kuruluşlarının yanı sıra özel ve uluslararası kuruluşlara da proje götürdüğünü belirten Ataman, "Bizim bir Libya projemiz vardı. Biz bunu İslam İşbirliği Teşkilatı adına yaptık ve fonu da onlardan aldık. Bu salonda 200'den fazla çalıştay yapılmış. Abartı değil, Libya'dan buraya getirip konuşturmadığımız kimse kalmadı. Neticede iki rapor hazırlandı ve kendilerine takdim edildi." dedi.
AA Haber Akademisi Müdürü Alptekin Cihangir İşbilir de ziyarette gazeteci adaylarını tanıtarak, akademi ve GYGP'nin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

İslam Uluslararası Rektör 

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