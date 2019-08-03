-Motorcu Yan Jie ile röoprtaj



( PEKİN ) - 999 basamağı 56 saniyede tırmandı PEKİN



- Çin’de Yan Jie isimli motorcu, Tianmen Dağı’na çıkan 999 basamağı motoruyla 56 saniyede tırmandı. Çin’de 33 yaşındaki motorcu Yan Jie, Hunan eyaletindeki Tianmen Dağı’na çıkan 999 basamağı motosikletiyle yalnızca 56 saniyede tırmandı. Zhangjiajie şehrindeki ulusal parkta bulunan ve Cennet Kapısı olarak da bilinen Tianmen Dağı’nın zirvesindeki 218 metrelik dik merdiveni tırmanmak isteyen Çinli motorcu yerel saatle 10:00’da Tianmen Mağarası Turist Meydanı’ndaki platforma geldi. Yan Jie, ilk dik yamaçtan dikkatlice geçtikten sonra, hızlanmaya başladı.

İkinci bölümü geçtikten sonra, merdivenler arasında en dik açı olan 41 derecelik eğime sahip ve 53 metre uzunluğundaki üçüncü yokuşa gelen ekstrem spor tutkunu motorcu merdivenlerdeki dik eğim ve hızın meydana getirdiği tehlike nedeniyle, normal şartlarda ayakta kullandığı motoru tırmanışın zorlu kısımlarında oturarak kullanmayı tercih etti. Toplam 56 saniyelik tehlikeli tırmanışın bitiş noktasında onlarca turist tarafından coşkuyla karşılanan motorcu, “Çok mutluyum, çok gururluyum. Tüm süreç yaklaşık 1 dakika sürmesine rağmen benim için çok uzundu. İlk kez yukarıya tırmanış denediğim için hazırlık süreci çok uzundu” dedi.

Tırmanışın zorlu olduğunu dile getiren Yan Jie, “Merdivenler çok dikti. Bölümlerden 4’ü 45 derecelik açıya sahipti ve devrilme olasılığı fazlaydı. Bu zamana kadar ki en zorlu meydan okumam buydu. Tırmanış öncesinde tahmin ettiğimden çok daha zorlu bir sürüş oldu” ifadelerini kullandı. Motorcunun gerçekleştirdiği tırmanıştaki en büyük teknik zorluk, merdivenin çok uzun ve dik olmasının yanı sıra bölümler arasında eğim farklılıkları yaşanmasıydı. Eğimi az olan aşamadan dik olana geçildiğinde düşmemek ve hızı ayarlayabilmek için motor üzerinde eğilmek gerekiyordu. Dahası sürüş, turistlerin düzenli ilerlemesini sağlamak için yalnızca 1 buçuk metre aralıklarla yerleştirilmiş metal bölmede gerçekleştirildiği için dar alanda kaza yapmamak için sürücünün direksiyonu düz tutması önemliydi.

