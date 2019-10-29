Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
'96. Yıl Gençlik Yürüyüşü' - KARABÜK

'96. Yıl Gençlik Yürüyüşü' - KARABÜK

"96. Yıl Gençlik Yürüyüşü" - KARABÜK - Yürüyüşten görüntü - Ülkü Ocakları İl Başkanı Ahmet Burak Kara'nın konuşması - Ülkücü yemini edilmesiKARABÜK (AA) - Karabük 'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "96. Yıl Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi.
Karabük Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen programda, Ülkü Ocakları il binası önünde bir araya gelen yaklaşık bin kişi, ellerinde Türk bayrakları ile sloganlar atarak Kent Meydanı'na kadar yürüdü.Yürüyüşün ardından gençler, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu.Ülkü Ocakları İl Başkanı Ahmet Burak Kara, yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin, bağımsızlığına düşkün, onurlu yaşamaktan başka seçeneği olmayan aziz milletin eseri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin bekasını ve birliğini sonuna kadar koruyacağını belirten Kara, bundan hiç kimsenin şüphe ve endişesinin olmaması gerektiğini anlattı.Kara, ülkü ocaklılar olarak her zaman kahraman Türk ordusunun yanında olduklarını ifade ederek, "Suriye'de vatanımızın bölünmez bütünlüğünü dünyaya haykıran ve mührünü vuran Barış Pınarı Harekatı'mızın sonuna kadar yanında olacağımızı kararlılıkla söylemek isteriz." dedi.

Saygı Duruşu 

loading...
İlgili Foto Galeriler
29 Ekim Kabul Töreninden Fotoğraflar29 Ekim Kabul Töreninden Fotoğraflar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Beraberindeki Devlet Erkanı Anıtkabir’deCumhurbaşkanı Erdoğan Ve Beraberindeki Devlet Erkanı Anıtkabir’de
Barış Pınarı Harekatından Yeni Görüntüler PaylaştıBarış Pınarı Harekatından Yeni Görüntüler Paylaştı
Babaya Son BakışBabaya Son Bakış
Terör Örgütü Sivilleri Vurdu! Şehit Ve Yaralılar VarTerör Örgütü Sivilleri Vurdu! Şehit Ve Yaralılar Var
Barış Pınarı Harekatından KarelerBarış Pınarı Harekatından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı