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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
92 yaşında okul sıralarıyla buluştu - SİNOP

92 yaşında okul sıralarıyla buluştu - SİNOP

- Güllü Saraç'ın okula gelmesi - Sınıftan detay - Güllü Saraç ile röportajOkul sıralarıyla 92 yaşında buluştu - Sinop 'ta okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kursa katılan 92 yaşındaki Güllü Saraç, yıllar sonra okul sıralarıyla buluşmanın mutluluğunu yaşıyor - Saraç: - "Haftanın beş günü derslere gelip gidiyorum. Kursun okulda yapılması da ayrı bir güzellik oldu çünkü bu sıralara oturmanın özlemini yaşıyordumSİNOP (AA) - GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Sinop 'ta, okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kursa katılan Güllü Saraç, 92 yaşında okul sıralarıyla buluştu. Sinop Halk Eğitim Merkezi tarafından Gazi İlköğretim Okulu'nda açılan okuma yazma kursuna yaşları 40 ila 92 arasında değişen 8 kadın katılıyor.Kursiyerler arasında bulunan dört çocuk annesi 92 yaşındaki Güllü Saraç ise ilerleyen yaşına rağmen ortaya koyduğu öğrenme azmiyle dikkati çekiyor.Saraç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasını erken yaşta kaybetmesi nedeniyle okula gidemediğini, okuma yazma öğrenemediğini söyledi.

Aradan geçen yıllarda çocuklarının desteğiyle okuma yazma öğrenmeye çalıştığını belirten Saraç, böyle bir kursun varlığından haberdar olunca katılmaya karar verdiğini dile getirdi. - "Kursun okulda yapılması da ayrı bir güzellik oldu"İlerlemiş yaşına karşın haftanın beş günü derslere gelmeye çalıştığını anlatan Saraç, şöyle devam etti:"Bir yıl önce eşimi kaybettim. Kızım zaten benim okuma yazma isteğimi biliyordu. Bu kurstan haberi olmuş, bana da katılmam yönünde söylemi oldu. Yıllar boyu çocuklarım biraz öğretmeye çalıştı ama hiç okula gitmedim. Böyle bir şans ayağımıza gelmiş, değerlendirmek istedim. Şimdi haftanın beş günü derslere gelip gidiyorum. Kursun okulda yapılması da ayrı bir güzellik oldu çünkü bu sıralara oturmanın özlemini yaşıyordum."Saraç, yavaş yavaş okumayı çözdüğünü ancak yazı yazmayı henüz başaramadığını dile getirerek, "Bazı yazıları okuyabiliyorum. Öğretmenlerimizin yardımıyla inşallah yazı yazmayı da çözeceğim. Artık çocuklarım ve torunlarımın isimlerini yazmak istiyorum. Bize böyle bir imkanı sağlayan herkesten Allah razı olsun." ifadesini kullandı.Kursu ziyaret eden Vali Hasan İpek'in eşi Gülten İpek de kursiyerlerle sohbet ederek, derslerinde başarı diledi.

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