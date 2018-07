913 yıllık hatırayı canlandırdılar

-Kur'an-i Kerim okunması

-Konuşmalar

-At üzerindeki görüntülerden farklı plan detaylar



( ORDU )- Türklerin Karadeniz’e giriş kapısı olan Aybastı Perşembe Yaylası'nda 913 yıllık hatıra yeniden canlandırılacak ORDU



- Türklerin Karadeniz’e ilk giriş kapısı olan Ordu'nun Perşembe Yaylası'nda bin 105 yılında Trabzon Rum Devleti'ne karşı savaşırken şehit düşen Danişment Gazi’nin komutanı Emir Kümbet ve altı bin şehit anıldı. Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğünün desteği ile Ordu'nun Aybastı ilçesinde bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası'nda, bin 105 yılında Trabzon Rum Devleti'ne karşı savaşırken şehit düşen Danişment Gazi'nin komutanı Emir Kümbet ve altı bin şehidi anma programı düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Kur’an-ı Kerim de okundu. Ardından programın açılış konuşmasını yapan Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, ecdadın geçmişte şehit ve gazi olarak bu toprakları miras bıraktıklarını hatırlattı. Mustafa Genç, “Zahmet olmadan rahmet olmuyor. Ecdadımızda bu topraklarda zahmet çekerek, şehit olarak, kanlarını dökerek, gazi olarak bu toprakları bizlere miras bıraktı. Şüphesiz ki bizim geçmişten bugüne kalan en değerli en kıymetli varlığımız bu vatan. Bu vatana da sahip çıktığını gençlerimiz bugün bu soğukta bu yağmur altında gösterdiler. Gençlerimizin hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü vatan topraklarına geçmişte sahip olduğu gibi 15 Temmuz'da da, bugün de sahip çıktı, yarın da sahip çıkacak. Biz onlara güveniyoruz Rabb'imize de dua ediyoruz. Bin yıl önce bu toprakları bize bırakan ecdadımızı burada andığımızdan onları haberdar eyle. Bu toprakları bizden sonra da bin yıllarca sahip çıkacak nesiller yetiştirmemizi bizlere nasip eyle” şeklinde konuştu.

Daha sonra konuşma yapan Vali Yardımcısı Adem Öztürk ise bu toprakların şehitlerin emaneti olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Öncelikle bugün Danişment Gazi ve şehitlerimizi anma gününde burada sizinle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Üzerinde yaşadığımız bu vatan, aziz şehitlerimizin bizlere bir emanetidir. Canlarını, bu vatan için, bu bayrak için, kutsal değerlerimiz için veren aziz şehitlerimizi bu vesile ile burada bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. İnanıyorum ki, gençlerimizin almış olduğu eğitimle bu bayrağı sonsuza dek en yükseklerde dalgalandıracaklar. Bize düşen görev de bu. Atalarımızın bize emanet ettiği bu kutsal vatanı, sonsuza dek birlik ve beraberlik içerisinde taşımaktır.” At üzerindeki gösteriler nefesleri kesti Konuşmaların ardından, atlı okçuluk ve geleneksel okçuluk gösterileri yapıldı. Dünya şampiyonu ve aynı zamanda Balıkesir Akıncıları Atlı Okçuluk Ve Savaş Sanatları Kulübü Başkanı M. Enis Yurdakök’ün gösteri yaptığı etkinlikte güzel görüntüler yaşandı. Katılımcıların büyük beğenisi toplayan etkinlikte at üzerinde akrobasi, at üzerinde ok atma ve at üzerinde karpuz kesme gösterileri de nefesleri kesti. Programa ayrıca, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, Aybastı Kaymakamı Refik Özsoy, Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, ilçe belediye başkanları, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ve Ordunun 19 ilçesinden 2 bine yakın genç ve ilgililer katıldı.