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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
9 yaşındaki engelli öğrencinin ölümüne sebep olan servis şoförü tutuklandı

9 yaşındaki engelli öğrencinin ölümüne sebep olan servis şoförü tutuklandı

Adliyeden görüntü

Küçük Kız Taşımalı Eğitim Okul Bahçesi Servis Şoförü Engelli Öğrenci 

-Zanlının adliyeye çıkartılması (siyah kazaklı)
-ARŞİV
-Cenazeden görüntüler

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın’da okul bahçesinde 9 yaşındaki Emine Çetinbal’a çarparak ölümüne sebep olan servis şoförü Mustafa Baltacı tutuklandı. Bartın İl Jandarma Komutanlığınca yakalanarak gözaltına alınan servis şoförü Mustafa Baltacı’nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı. İfadesi alınan servis şoförü, Bartın Adliyesi’ne sevk edildi. "Taksirle ölüme sebebiyet vermek” suçlamasıyla savcılığa sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Küçük kızın yakınları sürücünün olay sırasında cep telefonu ile görüştüğünü iddia ettiler. Aile, ilgililer hakkında şikayetçi olacaklarını eklediler. Olay Öte yandan, okulda taşımalı eğitim gören öğrencileri taşıyan 74 M 0085 plakalı minibüsün sürücüsü Mustafa Baltacı, okul bahçesinde 9 yaşındaki engelli öğrenci Emine Çetinbal’a çarptı. Ağır yaralanan küçük kız kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. (HT
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