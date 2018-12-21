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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
9 aydır kayıp olan yaşlı adam için arama çalışması

9 aydır kayıp olan yaşlı adam için arama çalışması

Arama çalışmalarından görüntüler

A Haber Jandarma Ormanlı Yaşlı Adam Kadavra 

-Jandarma ekiplerinden görüntüler
-FOTO

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın’ın Ulus İlçesine Bağlı Abdipaşa beldesi Çavuş köyünde 9 aydan bu yana haber alınamayan Zekeriya Özen için arama çalışmalarına yeniden başlandı. Çalışmalara Ankara'dan gelen Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı ekipleri ve kadavra köpeği de katıldı.
Edinilen bilgilere göre Bartın’ın Ulus İlçesine Bağlı Abdipaşa beldesi Çavuş köyünde yaşayan 60 yaşındaki Zekeriya Özen 26 Nisan'da tarihinde kayıplara karıştı. Köy sakinleri ve ailesinin durumu Jandarmaya haber vermesinin ardından İl Afet ve Acil Durum ekipleri ve jandarma tarafından ormanlık alanda yapılan tüm müdahaleye rağmen Özen bulunamadı. Bir süre ara verilirken arama çalışmalarına yeniden başlandı. Çalışmalar için Ankara'dan Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı ekipleri ve kadavra köpeği de getirildi.
AFAD ekipleri, Ulus İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Bartın İl Jandarma Komutanlığı’nda bulunan iz takip, bomba arama köpeklerinin de katıldığı arama çalışmalarına yaşlı adamın izine yine rastlanamadı. (AY-OA-
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