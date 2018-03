-Demiray'ın televizyonda Zeytin Dalı Harekatı'nı takip etmesi

( MERSİN - ÖZEL) 89 yaşındaki Türkiye Teyzeden Mehmetçiğe duygulandıran "Selam" şiiri- Mersin'de yaşayan ve ismiyle duyanları şaşkına çeviren 89 yaşındaki Türkiye Demiray, Afrin’de zafer elde eden Mehmetçiğe ‘Selam’ başlıklı şiir yazdı- Demiray: "Benim askerlerim zorluklarla savaşırken ben burada nasıl uyurum"- "Gece gündüz ağlayarak içimden gelen şiirleri yazıyorum” MERSİN



- Mersin’de yaşayan 89 yaşındaki Türkiye Demiray, Afrin’de zafer kazanan Mehmetçik için şiir yazdı. Türkiye’nin çok güçlü bir millet olduğunu söyleyen Demiray, "Benim askerlerim zorluklarla savaşırken ben burada nasıl uyurum. Gece gündüz ağlayarak içimden gelen şiirleri yazıyorum. Allah'ın izniyle terörü bitirip Türkiye’ye dönecekler. Bizler de bayrağımızı her tarafa asacağız” dedi.

Mersin’de ismiyle dikkatleri üzerine çeken ve tam bir vatan sevdalısı olan Türkiye Teyze, sınır güvenliğini korumak, bölgeyi terörden temizleyerek asıl sahiplerine vermek için Suriye’nin Afrin ilçesine Özgür Suriye Ordusu’yla (ÖSO) birlikte Zeytin Dalı Harekatı’nı başlatan ve zaferle tamamlayan Türk Silahlı Kuvvetleri personeline, ‘Mehmetçiğe Selam’ adlı şiir yazdı. Türkiye’nin huzur ve güvenliği için cephelerde mücadele veren Mehmetçik için her gün dua ettiğini belirten Türkiye Teyze, “Bazen uyuyamıyorum, ağlıyorum ve istiyorum ki onlara destek olabileyim, bayrağımı takıp elime silah alıp beraber savaşayım istiyorum. Türkiye için, Türk Milleti için, Mehmetçik için can vermeye hazırım. Gece gündüz durmadan ben onlara dua ediyorum" diye konuştu.

"Türk milleti 13 yaşında bile savaşa gitse zaferle çıkar" İHA muhabirine konuşan Demiray, Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde olduğu sürece kimsenin bir karış toprak bile almaya gücünün yetmeyeceğini vurgulayarak, "Türk milleti cesurdur, hiçbir şeyden korkmaz, zorluklara karşı yılmaz. 13 yaşında bile savaşa gitse zaferle çıkar. Benim annem, babam, nenem senelerce kanılarla cephane taşımışlar. Ekmekleri aşları yoktu. Ayaklarında çarıklarını yemişler. Benim babam bana, ‘bu millet için Türk Bayrağı için savaş. Babadan nesle kalsın, 1 karış toprağımızı kimselere vermeyelim’ diye öğüt verdi. Şimdi de askerlerimiz topraklarımızın güvenliği için sınır ötesinde operasyon düzenliyor. Afrin operasyonunu çok başarılı buldum. Bundan sonraki operasyonlarda da onları destekliyorum. Mehmetçiklerimize bol selam söylüyorum. Onların gözlerinden öpüyorum. Onlara gece gündüz dualar ediyorum. Allahın izniyle şiirlerimde yazdığım gibi bize ait topraklara sahip çıkacaklar. Askerlerimiz adım adım ilerliyor. Bütün teröristler toprağa gömülecek” şeklinde konuştu.

"Önce Allah'tan sonra Türk milletinden korksunlar" Amerika ve diğer Avrupa ülkelerine de seslenen Türkiye Teyze, "Ne istiyorlar bu Türk milletinden. Amerika bizden ne istiyor? Avrupa ülkeleri bizden ne istiyor? Onların hiçbir askeri nüfusu yok. Onun için vatandaşların çoluklarını, çocuklarını topluyor terör örgütü oluşturuyor. Kendi vatandaşlarına bir şey olmuyor. Onlar Allah katında hesap verecek. Onlar önce Allah’tan sonra Türk milletinden korksun. Siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz. Hiç kimsenin vatandaşını terörist yapıp da öldürtmeye hakkınız yok. Erkekseniz kendi milletinizle çıkın Türk milletinin karşısına. Anca silahınıza güveniyorsunuz. Amerika, utanmadı mı teröre kamyonlarla tırlarla yardım yapıp da Türkiye’ye yalan söylemeye. Cumhurbaşkanına da yalan söylüyor. Beraber savaşacağız falan hepsi yalan. Türkiye’ye tuzak kurulmaya çalışıyor ama o tuzak kendilerini bulacak" ifadelerin kullandı. Askerlere sürekli şiirde yazdığının altını çizen Demiray, "Türkiye çok güçlü bir millet. Benim askerlerim zorluklarla savaşırken ben burada nasıl uyurum. Gece gündüz ağlayarak içimden gelen şiirleri yazıyorum. Allah'ın izniyle terörü bitirip Türkiye’ye dönecekler. Bizler de bayrağımızı her tarafa asacağız” dedi.

Asker selamı vererek Mehmetçiğe "selam" gönderen Türkiye Teyze, bundan sonrada her zaman güvenlik güçlerinin arkasında olacağını sözlerine ekledi. (KRY-