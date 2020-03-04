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04 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
88 yaşında vefat eden Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

88 yaşında vefat eden Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze töreninden detay

Hastalık Resmi Tören Askeri Tören 

-Cenazesinin taşınmasından detay
-Cenazeye katılanlardan görüntü

( DENİZLİ )- Kore Gazisi askeri törenle toprağa verildi DENİZLİ

- Denizli’de yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklardan dolayı vefat eden 88 yaşındaki Kore Gazisi Hüseyin Yürekten düzenlenen remi törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Çameli’nin Yunuspınarı Mahallesinde ikamet eden Yürekten 88 yaşında hayatını kaybetti. Yürekten için Pamukkale ilçesi Ulu Caminde resmi tören düzenlendi.
İkindi namazının ardından düzenlenen törene Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ali Değirmenci, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Bilal Öztürk, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, İl Kültür ve Turizm İl Müdürü Turhan Veli Akyol, vatandaşlar ve Yürekten ailesi katıldı.
Yürekten’in Türk bayrağına sarılı tabutu törenin ardından askerlerin omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı. 3 erkek, 2 kızı çocuk ve 9 torun sahibi Yürekten tören sonrası Denizli Asri Mezarlığında toprağa verildi.
(GC-
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