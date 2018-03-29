87 yaşındaki nineden Afrin'e duygu dolu mesaj

-YAŞLILARIN TOPLANMASI

-OKUL MÜDÜRÜ KONUŞMASI

-GİTAR VE KEMANLA SÖYLENEN ŞARKILAR

-YAŞLILARIN ŞARKILARA EŞLİK EDİP SÖYLEMESİ

-YAŞLILARA MEKTUP OKUNMASI SIRASINDA GÖZYAŞLARINI TUTAMAYAN YAŞLI

-BİR YAŞLININ ŞİİR OKUMASI VE AFRİN'E SELAM YOLLAMASI

-YAŞLILARIN AÇIKLAMASI



( BALIKESİR -ÖZEL)- Yaşlılara okunan mektup ağlattı BALIKESİR



- Balıkesir İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Balıkesir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Yaptıkları resimleri huzurevi sakinlerine hediye eden İmam Hatipli öğrenciler, söyledikleri eski şarkılar ile yaşlılara unutulmaz anlar yaşattı. 87 yaşındaki Mübeccel Çetinkaya, Afrin'de vatan için çarpışan askerlere selam göndererek, 'Hepinizin ellerinden öperim' dedi.

Balıkesir İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Balıkesir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Yaşlıların elini öperek sohbet eden öğrenciler, yaptıkları resimleri hediye ederek yaşlıların gönüllerini aldı. Okul Müdürü İsmail Çetin yaşlılara hitaben yaptığı konuşmada, “Sizler bizim için çok kıymetli varlıklarsınız. Allah bundan sonra sizlere sıhhatli ve hayırlı ömürler nasip etsin. Biz sizleri gerçekten seviyoruz. Özellikle sizlerle çocuklarımızı buluşturuyoruz ki, şu vatana, şu millete, memlekete hayırlı birer evlat olsunlar, analarına, babalarına gerektiği şekilde ilgi göstersinler” dedi.

Öğrenciler, keman ve gitar eşliğinde şarkılar söyleyerek, yaşlılara duygulu anlar yaşattı. Gösterilerin sonunda çocukluğunda okulda öğrendiği şiiri okumak istediğini söyleyen 87 yaşındaki Mübeccel Çetinkaya, Afrin’deki askerlere mesaj yollayarak, “Sizlere çok teşekkür ederiz. Delikanlılarımız, şehitlerimiz...Sizin vatanımızı koruduğunu biliyoruz ve çok daha mutlu oluyoruz. Afrin’e selam. Hepinizin ellerinden, gözlerinden öperim çocuklarım” şeklinde konuştu.

Okunan yaşlılara mektubu dinlerken ağlamaya başlayan 69 yaşındaki Hüseyin Akgün, duygularını ifade etmekte zorlanarak, “Geldikleri için, bu şiirleri okudukları için hepsine teşekkür ederim. Allah hepsinden bin kere razı olsun. Çok duygulandım” dedi.

87 yaşındaki İsmail Gürer de, öğrencilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek duygulandığını belirtti.



