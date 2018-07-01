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01 Temmuz 2018 Pazar günü yayınlandı
85 yaşındaki Nazmiye nineden 'çevre temizliğinde' örnek davranış

85 yaşındaki Nazmiye nineden 'çevre temizliğinde' örnek davranış

Nazmiye Özkan’ın çevreyi temizlemesi

Yaşlı Kadın Tahammül Çevre Temizliği En Yaşlı Kadın Çöp Kutusu 

-Farklı açılardan temizlik yapması
-Bulunduğu binanın genel detayı
-Nazmiye Özkan röp

( KAHRAMANMARAŞ - ÖZEL) 85 yaşındaki Nazmiye nineden "çevre temizliğinde" örnek davranış- Kahramanmaraş'ta 85 yaşındaki Nazmiye Özkan, oturduğu binanın çevresini her gün temizleyerek herkese örnek oluyor KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta 85 yaşındaki Nazmiye Özkan, oturduğu binanın çevresini her gün temizleyerek herkese örnek oluyor. Merkez Onikişubat ilçesi, Süleymanşah Mahallesi’ndekti bir apartman dairesinde oturan Nazmiye Özkan, ilerlemiş yaşına rağmen oturduğu binanın çevresini periyodik olarak temizliyor. Günün belirli saatlerinde çevrede bulunan zararlı otları temizleyen yaşlı kadın, çevreden topladığı çöpleri ise büyük bir çöp torbasına doldurarak çöp kutusuna bırakıyor. Temizliğin imandan geldiğini ifade eden Nazmiye Özkan, “Çevremiz çok kirli, bende bu halimle dışarı çıkarak temizlik yapmak istedim. Etrafın kirli olmasına tahammül edemiyorum. Etrafta bulunan çöpü, iri taşları ve zararlı otları temizliyorum. Bütün insanların temiz olmasını istiyorum. Temizlik imandan gelir” dedi.
(HLL-
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