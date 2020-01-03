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03 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
85 yaşında evlendirilme vaadiyle 574 bin TL dolandırıldı

85 yaşında evlendirilme vaadiyle 574 bin TL dolandırıldı

-Adliyeden genel ve detay görüntüler

Kız Arkadaş Akalan Hırsız Dolandırıcılık Hayvan 

--Şüphelinin adliyeye sevkinden görüntü

( ANTALYA )- Alanya’da evlendirme vaadiyle 574 bin TL dolandıran şüpheli yakalandı- Çok sayıda çiftçinin hayvanlarını alıp, dolandıran şüpheli için için özel ekip kuruldu ANTALYA

- Antalya’nın Alanya ilçesinde 85 yaşındaki bir kişiyi kadın bulup evlendirme vaadiyle 574 bin TL dolandırdıktan sonra kayıplara şüpheli polisin sıkı takibi sonucu yakalandı. Dolandırıcılık, hırsızlık gibi 51 farklı suçtan arandığı tespit edilen şüphelinin kendisini tüccar olarak tanıtıp, satın aldığı çok sayıda büyük ve küçükbaş hayvanların paralarını ödemeyerek çiftçileri dolandırdığı ortaya çıktı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 85 yaşındaki bir kişinin evlendirme vaadiyle 574 bin TL dolandırıldığı bilgisine ulaşarak hareket geçti. Asayiş ekipleri teknik ve fiziki sonrası dolandırıcılık şüphelisinin Mitat Ö. (39) olduğun tespit etti. Özel ekip kurarak soruşturmayı derinleştiren ekipler şüphelinin Oba Mahallesi’ndeki kız arkadaşının evinde gizlendiğini belirledi. Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, Mitat Ö.’yü binanın çatısına kaçmaya çalışırken yakaladı. Şüpheli çok sayıda çiftçinin hayvanları satın alarak dolandırdı Şüpheli Mitat Ö.’nün Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusunda dolandırıcılık, hırsızlık gibi 51 farklı suçtan arandığı tespit edildi. Şüphelinin ayrıca Antalya’nın Alanya ve Gündoğmuş ilçelerinde kendisini tüccar olarak tanıtıp, satın aldığı çok sayıda büyük ve küçükbaş hayvanların paralarını ödemeyerek çiftçileri dolandırdığı ortaya çıktı. Bu hayvanları ise başka ilçelere sattığı belirtildi. Polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Mitat Ö. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. (EA
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