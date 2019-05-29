84 yaşındaki Meryem Nine'nin yaşadığı ev için yıkım kararı verildi...Yıkmazsa 23 bin TL ödeyecek

-Meryem Nine'nin evde yaşaması ve eşyaları

-Oğlu Nihat Koç ile röportaj

-Kızı Uysal Acar'ın görüşleri

-Kemal Aksöz'ün samanlık yeri ve röportaj

-Pınarbaşı Muhtarı Ayhan Önem ile röportaj

-Detaylar



( BURDUR -ÖZEL) BURDUR



- Burdur’un Kemer ilçesine bağlı Pınarbaşı köyünde yaşayan 84 yaşındaki Meryem Koç’un evi için Burdur Valiliği, eski yapı ve metruk yapı statüsünde tespiti ile yıkma kararı verdi. Meryem Koç ile birlikte Pınarbaşı köyünde 10 yapı için de yıkım kararının tebligatları yapıldı. Tebligatlarda yapıların 20 gün içinde yıkılması, aksi takdirde 23 bin lira para cezası işlem yapılacağı bildirildi.

Pınarbaşı köyünde annesinin oturduğu evi yıkma kararına tepki gösteren Nihat Koç, “Bu ev yaklaşık 1960 yıllardan kalma ve 1989 yıllarda yapılmış bu evde annem oturuyor. Böyle yapıları yıkma kararı veren hükümetimiz bizlere destek vermeli. Bu evi yıksak yerine nasıl yapacağız. 84 yaşındaki annemi nereye oturtacağız illa evim deyip tutturuyor. Şu an ev yapmaya kalksak bayındırlık birim fiyatına göre 50-60 bin liradan aşağıya değil" dedi.

Meryem Koç’un kızı Uysal Acar da annesinin evde yalnız yaşadığını belirterek, "Bazen bizlere gelip gider, annemin yaşayacağı başka evi yok" dedi.

Yıkılma kararı verilen başka yapı sahibi Kemal Aksöz de samanlık olarak kullandığı yapının altında hayvanlarına vermek üzere saman balyalarının olduğunu, bu yerin hiçbir yere zararı olmadığını söyledi.



Pınarbaşı Köy Muhtarı Ayhan Önem ise köyde 10 yer için yıkım kararı verildiğini belirterek, "Bu yerlerin birkaçı yıkıldı veya tamir edildi. Bu gördüğünüz evde yaşayan ninenin gidecek hiçbir yeri yok. Bu evin yıkılmasını istemiyoruz" dedi.



