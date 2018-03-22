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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
80 genç milli takım maçını izleyecek - SİİRT

80 genç milli takım maçını izleyecek - SİİRT

- Gençlerin otobüse binme görüntüleri - Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın'ın konuşması - Kafile yöneticisi Barış Kezer'in açıklaması - Otobüslerin hareket etmesi Siirt li 80 genç milli maçı izleyecek - Siirt 'te düzenlenen törenle 80 genç, Türkiye A Milli Futbol takımının İrlanda Cumhuriyeti ile oynayacağı maçı izlemek üzere Antalya'ya gönderildiSİİRT (AA) - Siirt 'te 80 genç, Türkiye A Milli Futbol takımının İrlanda Cumhuriyeti ile oynayacağı maçı izlemek üzere Antalya'ya gönderildi.Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yapılan törende, "Sporla Güçlü Yarınlara" ve "Spor Yapıyorum Ülkemi Seviyorum" projesi kapsamında gençlerin Antalya'ya gideceğini söyledi.

Gençlerin Antalya'da A Milli Futbol takımının maçını izleyeceğini belirten Taşkın, şöyle konuştu:"Belediyemizin 9 - 14 yaş grupları arasında oluşturduğu mahalle takımları, bunların uzun süreli antrenmanları, eğitimleri, gezi, sinema programları dahilinde yaptığımız bir etkinlikti. Allah yollarını açık etsin. İnşallah maçı da keyifle izlerler. Ayrıca Antalya'yı da gezecekler."Kafile yöneticisi Barış Kezer de projenin amacının gençlere milli duyguları aşılamak olduğunu söyledi.

İrlanda Allah Milli Maç 

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