8. Sancaktepe Kitap fuarı açıldı

( İSTANBUL )-10 gün sürecek fuar kitapseverleri bekliyor İSTANBUL



- Sancaktepe Belediyesi tarafından bu yıl 8.'si gerçekleştirilen Sancaktepe Kitap Fuarı'nda bu yıl da bir çok yazar ve şair okurlarıyla bir araya geldi. Sekizincisi düzenlenen Sancaktepe Kitap Fuari, Samandira Saat Kulesi Meydanı'nda ziyaretçilerine kapılarını açtı. Kitap Fuarının açılışında konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Kitap hayattır, nefestir" dedi.

100 kitap evinin bulunduğu fuara vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Fuarın açılışını Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü yaptı. Stantları gezen başkan Döğücü çocuklara kitap alarak hediye etti. Kitap fuarlarının bilgi paylaşımı için etkin yollardan biri olduğunu belirten Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, “İlk emri ‘Oku’ olan dinin mensuplarıyız. Okumanın ne kadar önemli olduğunu buradan anlayabiliyoruz. Dolayısıyla kitap okumanın gelişmesini, artmasını gençlerimiz arasında yaygınlaşmasının çok arzu ediyoruz. Kitap fuarının her yıl düzenli olarak yapacağız. Büyük bir organizasyon. 100 tane yayın evimiz burada. Ve her günde en az ikişer tane olmak üzere yazarımız kitap imzalamaya gelecek. Kitap hayattır, nefestir” dedi.

Polisiye roman yazan Dilruba Yıldız, “Kitabım polisiye bir roman. 17 yaşındayken yazdım. Şu anda 19 yaşındayım. Çeşitli birinciliklerim var. İstanbul ve Türkiye’de. Bu da polisiye romanım. Türk bir ajanın yurt dışı maceralarını anlatıyor. Şuanda ikinci baskın. Bin adet basılmıştı” şeklinde konuştu.

İran’daki anılarını kaleme alan Özcan Karakuş ise, “Öncelikle bizleri burada misafir eden Sancaktepe Belediye Başkanımız sayın Şeyma Döğücü’ye teşekkür ederim. Ben bu kitabımı Ortadoğu gezilerimden en son İran’a gitmiştim. İran’a 40 milyon üzerinde Türk soydaşımız var. Onların bizlere karşı olan misafirperverliğini kaleme almıştım” dedi.

Kitap fuarı 10 gün sürecek 29 Eylül Pazar günü sona erecek olan Kitap Fuarı'nı kitapseverler 10 gün boyunca 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret etme fırsatı bulabilecek. Kitapları sevdirmek, kitap okuma bilincini yerleştirmek, kitapseverleri yazar, şair ve yayınevleri ile buluşturmak amacıyla düzenlenen kitap fuarında ziyaretçiler; okul kitapları, test kitapları, çocuk kitapları, edebiyat, bilim, sanat ve fikir kitapları olmak üzere her yaşa ve her tarza hitap eden kitap ve yayına ulaşabilecek.