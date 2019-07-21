8 nüfuslu Kayhan ailesinin branda altında yaşam mücadelesi

-eski evlerinden ykık,dökük, çökmüş görüntüsü

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( HAKKARİ )-8 nüfuslu Kayhan ailesi yetkililerden yardım bekliyor HAKKARİ



- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 8 nüfusuyla brandada yaşayan Kayhan ailesi, yetkililerden yardım bekliyor. İlçenin Esentepe Mahallesinde ikamet eden 8 Nüfuslu Kayhan ailesinin yaşadığı evin yıkık, dökük olması nedeniyle yetkililer tarafında yıkım emri verildi.

Çaresiz kalan ve evi terk eden aile, etrafta buldukları brandalarla çadır kurdular. Branda gecelerin soğukla gündüzleri ise sıcakla mücadele ettiklerini ifade eden Hasan Kayhan, 10 yıl önce geçirdiği Nazofarenks hastalığı nedeniyle çalışamadığını dile getirerek, “Brandada, akşamları çok soğuk gündüzleri ise çok sıcak. Bazı gecelerde köpek sürüsünün brandayı tırmaladıklarını görüyoruz. Çocuklara zarar verecekler diye çok korkuyoruz” dedi.

10 yıldır yatalak olduğunu ve kimsenin kendilerine yardım elini uzatmadığını vurgulayan Kayhan, “Ankara Onkoloji Hastanesinde tedavi gören bir hastayım ve hala doktorların kontrolü altındayım. Allah devletimizden razı olsun çökme tehlikesi ile karşı karşıya kalan evimi yıkacaklar. Birincisi evim yok, ikincisi ne gidecek yerim ne de bize bakacak kişi var. 8 nüfuslu ailemin geçimini sağlayan eşim sağlıyor. Bir de devletimizin bize verdiği desteklerle yaşıyoruz. Kimse bizi kabul etmiyor ve kiralık ev vermiyorlar. Bu nedenle bizlerde mecburen bu naylonların altında yaşıyoruz. Buradan tüm yetkililere sesleniyorum. Sadece çocuklarım için ev istiyorum. Yatalak bir hastayım ve iş yapamıyorum. 6 tane çocuğuma bakmak zorundayım ama elimden bir şey gelmiyor. Sadece çocuklarım için bir barınak istiyorum” ifadelerini kullandı.

