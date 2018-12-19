'8 köşeli kasket' Meziyet ustanın elinde şekilleniyor - ORDU
"8 köşeli kasket" Meziyet ustanın elinde şekilleniyor - ORDU - İş yerinden detaylar - Sekiz köşeli kasketlerden detaylar - Meziyet Akdereli'nin çalışmasından detaylar - 3 çocuk annesi Meziyet Akdereli'nin konuşması ORDU (AA) - HAYATİ AKÇAY - Ordu 'da yaşayan 53 yaşındaki Meziyet Akdereli, vefat eden eşinden öğrendiği kasket üretimini tek başına sürdürerek mesleği yaşatmaya çalışıyor.Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi'nde yaşayan Akdereli, yaklaşık 20 yıl yanında çalıştığı eşi Hüseyin Güngör'den 8 köşeli kasket yapımını öğrendi.Güngör'ün 2 yıl önce vefat etmesi üzerine 3 çocuk annesi Akdereli, ustalaştığı mesleği tek başına sürdürmeye karar verdi.Çocuklarının da desteklediği Akdereli, 70 metrekarelik dükkanında 8 köşeli kasket üretip eskileri onararak hem mesleği yaşatıyor hem de evinin geçimini sağlıyor.Akdereli, AA muhabirine, 8 köşeli kasketin her köşesinde farklı anlamlar bulunduğunu belirterek, bunların cömertlik, mertlik, dürüstlük, yiğitlik, çalışkanlık, konukseverlik, alçak gönüllülük ve vatanseverlik olduğunu söyledi.
Eşinin yaklaşık 40 yıldır yaptığı mesleği 20 yıl birlikte yürüttüklerini anlatan Akdereli, eşinin vefatının ardından 2 yıldır 8 köşeli kasket ustalığı yaptığını, eşinden kalan mesleğe sahip çıkabildiği için çok mutlu olduğunu ifade etti. Akdereli, gücü yettiği kadar mesleği ayakta tutabilmek için çaba harcayacağını vurgulayarak, 8 köşeli kaskete eskisi kadar ilgi olmasa da işlerinin yoğun olduğunu aktardı.Özellikle 65 yaş üzerindeki ve kırsal kesimdeki insanların 8 köşeli kaskete karşı ilgisi olduğuna işaret eden Akdereli, son yıllarda siyasetçilerin de seçim meydanlarında takmaya başladığı kaskete ilginin arttığını kaydetti. Gençlerin de ilgi duyduğu 8 köşeli kasket için Türkiye'nin birçok ilinden sipariş aldığını belirten Akdereli, "Siparişlere yetişmeye çalışıyorum. Gelen taleplere göre farklı renk ve modellerde kasket yaparak satışa sunuyorum. Bir kasketin yapımı modeline göre 2 ila 5 saat arasında değişiyor." dedi. - "Gelecek nesillere öğretmeyi arzuluyorum"Akdereli, kasket fiyatlarının 25 lira ila 40 lira arasında değiştiğini ifade ederek, eşinden kalan mesleği genç nesillere öğretmeyi arzuladığını söyledi.
Türkiye'de 8 köşeli kasket ustası sayısının bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az olduğunu söyleyen Akdereli, Ordu 'da kadın olarak bu mesleği sadece kendisinin yaptığını dile getirdi.Akdereli, son yıllarda artan kumaş fiyatlarının kendilerini zorladığını ancak buna rağmen mesleği sürdürmeye gayret ettiğini sözlerine ekledi.