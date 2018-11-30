8. Kolordu komutanı Erbaş’tan doğum yapan şehit eşine ziyaret

-Doğum yapan Ceylan Özkur

-Komutanın şehit beratı vermesi

-Komutanın açıklamaları

-Şehit babası Kutbettin Özkur ile röp.

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( MUŞ ) MUŞ



- 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Hakkâri'deki patlamada şehit düşen Vartolu Topçu Er İbrahim Özkur'un doğum yapan eşini ziyaret etti. Şemdinli ilçesi Süngü Tepe Üs Bölgesinde meydana gelen patlamada 22 gün önce şehit düşen Topçu Er İbrahim Özkur'un eşi Ceylan Özkur, Varto Devlet Hastanesinde babasının ismi verilen bir erkek bebek dünyaya getirdi. 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, şehit eşini ziyaret etmek için geldiği hastanede Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Terzi ve İlçe Emniyet Müdürü Seyfettin Yaylas ve şehit babası Kutbettin Özkur tarafından karşılandı. Hastanede gözetimde bulunan Ceylan Öznur’a geçmiş olsun dileklerinde bulunan Korgeneral Osman Erbaş, şehit eşine ‘şehit beratı’nı verdi. Korgeneral Erbaş, “Üzüntü ile sevinci bir arada yaşadık. Komutanlarımız, valimiz, kaymakamımız yanınızdadır. Şimdi size şehidin şahadet beratını vereceğiz. Kaymakamımızla birlikte sizin eve de uğrarız. Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın. Allah’tan sabır diliyorum. İnşallah evladımız, babasının izinde vatana ve millete hayırlı bir evlat olur” dedi.

Şehit İbrahim Özkur’un babası Kutbettin Özkur ise, şu anda bir torunu olduğunu belirterek, “Biz İbrahim’imizi kaybettik. Biz İbrahim’imizi geri kazandık. Allah bize geri verdi. Bugün 8. Kolordu Komutanımız bizleri ziyaret etti. Çocuklara sahip çıkacaklarını söyledi.



Teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Allah milletimizi var etsin” diye konuştu.

(MSA-Y)

