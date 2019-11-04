8 işyerini soyan hırsızın soygun anı kameralara yansıdı

-GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

-İŞYERİ SAHİBİ İLE RÖP



( AYDIN ) -- İş yerine iple inen hırsız, merdivenle iş yerinden kaçtı AYDIN



- Aydın'ın Didim ilçesinde 8 ayrı işyerinden hırsızlık yapan zanlı, polis tarafından yakalanırken, hırsızlık olayı ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Zanlı işyerine çatıdan ip ve merdiven yardımıyla girerken, çuval hırsızlık yaptığı görüldü.

Edinilen bilgiye göre; Didim-Akbük yolu üzerindeki bir yapı markete giren hırsızın işyerine çatıdan ip ve merdiven yardımıyla inerken, hırsızın işyerine inme anı ise kameralarca kaydedildi. Çatıdan rahat tavırlarıyla inen hırsız eline aldığı çuvalla işyerini gezerek, bir çok malzemeyi çuvala koyarak, geldiği yerden kayıplara karışıyor. Olay anlarını işyerinin güvenlik kamerası saniye saniye kaydederken, Didim emniyetinin yaptığı çalışma sonrasında zanlı M.A. kısa sürede çaldığı malzemelerle yakalandı. Adliyeye sevke dilen hırsız tutuklandı. Mağdur işyeri sahibi Alper Gülen ise “İşin garip tarafı hırsız bir gün önce akşamüzeri bizim işyerimize geldi, ufak bir alış veriş yaptı ve bir de 'Bei çarşıya bırakır mısınız' diye ricada bulundu. Aynı günün akşamı gece dükkana giriyor ve içeride 1,5 saat kalıyor. Bu süre zarfında indiği yer çatı, çatıdan sacı açıyor, işyerine iple sarkıyor, merdiveni de bizim arkadaki depodan çalıyor. İpi de yan tarafın deposundan çalıyor. Çaldığı iple, benden aldığı merdivenle aşağıya iniyor. Doldurduğu çuvalları tek tek çekiyor. Bu hırsızlığın süresi 1,5 saat kadar sürüyor. 1,5 saat kaldıktan sonra gidip 1 saat sonra yeniden geri geliyor. 8 dükkanı temizleyip çıkıyor. Çaldığı malzemeleri, Didim'de kendisinden satın alan kişiye satıyor. Biz de hem şahıstan hem de bu malları alan kişiden de şikayetçiyiz. Ortalama 30-35 bin TL zararımız var. Kanuni yoldan hakkımız arayacağım ve hepsinden şikayetçi oldum" dedi.

(HÇ-İK-



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