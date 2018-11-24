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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
8 ilde 'sahte tarım ilacı' operasyonu - BURSA

8 ilde 'sahte tarım ilacı' operasyonu - BURSA

8 ilde "sahte tarım ilacı" operasyonu - BURSA - Operasyon görüntüleri - Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı, 200 milyon liralık sahte tarım ilacı, gübre ve ham madde ele geçirildiBURSA (AA) - Bursa merkezli 8 ilde, sahte tarım ilacı üreten ve satan suç örgütüne yönelik operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "Suç Örgütü Kurmak Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık" suçunu işlediği tespit edilen 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik Bursa , Balıkesir, İstanbul, Tekirdağ, Aydın, Muğla, İzmir ve Antalya'da operasyon gerçekleştirildi.
Operasyon kapsamında, sahte tarım ilacı ve gübre üretim fabrikası, ilaçların saklandığı depo ve satıldığı bayi ile ev, araç ve müştemilatlarda yapılan aramalarda, piyasa değeri 200 milyon liralık sahte tarım ilacı, gübre ve ham madde ele geçirildi.Aramalarda fason olarak kurulan şirketlere ait fatura, sevk irsaliyesi, çek, senet ve çeşitli evrak da bulundu.Gözaltına alınan 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.Soruşturma kapsamında, suç örgütü üyelerinin çok geniş bir alanda uzun süredir faaliyet gösterdiği ve tamamının birbiriyle ilişkili, irtibatlı olduğu, halk sağlığına, vatandaşlara, tarım alanlarına ve devlete ciddi zarar verdikleri tespit edildi.Üyelerin sahte tarım ilaçlarının ambalaj, etiket, hologram aşamasından içeriğine kadar tamamını yüksek hacimli üretecek yapıda olduğu ve bir zincir kurdukları anlaşıldı.

Fabrika Tarım İlacı Akalan Hologram Suç Örgütü 

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