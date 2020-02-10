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10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
8 ilçede 2 Milyonluk vurgun yapan Meksika lakaplı çete suçüstü böyle yakalandı

8 ilçede 2 Milyonluk vurgun yapan Meksika lakaplı çete suçüstü böyle yakalandı

Güvenlik görevlisini rehin almaları

Güvenlik Görevlisi Çatışma Güvenlik Kamerası Hırsız Polis Ekipleri 

-Kasanın bagaja sığmaması açık kapak gitmeleri
-Suçüstü yakalanması
-Polis ile çete üyelerinin çatışma anları
-Emniyetten çıkış
-Genel detay

( İSTANBUL )- Polisle çatışmaya giren çete çökertildi İSTANBUL

- İstanbul’da 8 ilçede iş yerinden ve kurumdan hırsızlık yapan Meksika lakaplı çete çökertildi. Polis ekipleriyle de çatışmaya giren çete üyeleri, tutuklandı. Çete üyelerinin, çatışma sonunda suçüstü yakalanma ve ve güvenlik görevlisini rehin alma anları kamerada. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa, Güngören,Kağıthane, Küçükçekmece, Zeytinburnu’nda bir yıldır iş yerlerinden ve kurumdan hırsızlık yağma gasp yapan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda, kimlikleri belirlenen Meksika lakaplı çete üyeleri teknik ve fiziki takibe alındı. 02 Şubat günü 02:30 sıralarında Bağcılar 100.Yıl Mahallesi Matbaacılar Caddesinde bulunan tekel dükkanına giren şüpheli şahıslar polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanmak üzereyken, ekiplere ateş ederek olay yerinden kaçtı. Kaçan hırsızlar, polis ekiplerinin de araçlara çarparak zarar verdi. Olayı gerçekleştiren İ.K., E.T., D.A., S.G. ve S.B. isimli şahıslar daha sonra yakalandı. Çalışmalar kapsamında belirlenen bazı evlere yapılan operasyon yapan ekipler, 8 kişi daha yakaladı. Çetenin 2 milyon civarında vurgun yaptığı öğrenildi. Emniyette işlemleri biten şahıslar 5 Şubat günü adli makamlara sevk edildi. Şahıslar, Küçükçekmece Adliyesinde Mahkemece 13 şahısta tutuklanarak cezaevine gönderildi. Suçüstü yakalanma anları kamerada Çete üyelerinin, polisle çatışma, güvenlik görevlisini rehin alma anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir iş yerini soyana hırsızlar, aldıkları kasa arabanın bagajına sığmayınca arka kapağı açık bir şekilde gittikleri görülüyor. Bir diğer hırsızlık olayın ise, güvenlik görevlisini rehin aldıkları görülen çete üyelerinin, bir iş yerine daha girerken ki suçüstü yakalanma anı ve polis ile girdikleri çatışma anları kameraya yansıdı.
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