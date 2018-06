8 ayrı hırsızlık olayından ayrı ayrı tutuklandı

-Zanlıların bir iş yerini soyması



( ADANA - HD)- Adana'da 8 ev, iş yeri ve otomobillere girerek yaklaşık 20 bin lira değerinde para ve eşya çaldığı ileri sürülen zanlı sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından her olay için ayrı ayrı tutuklandı ADANA



- Adana'da 8 ev, iş yeri ve otomobillere girerek yaklaşık 20 bin lira değerinde para ve eşya çaldığı ileri sürülen zanlı sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından her olay için ayrı ayrı tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesinde 8 kişi ev, iş yeri ve otomobilinde hırsızlık yapıldığı şikayetiyle polise başvurdu. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şahıs ya da şahısları bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda iki kişinin hırsızlık yaptığını belirledi. Polis hırsızlık yapılan yerlerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldığında hırsızlığı gerçekleştiren birinci şahsın daha öncede sürekli hırsızlık suçundan yakalanan Nurican C. (19) olduğunu belirledi. Polis diğer zanlının kimliğini tespit etmeye çalışırken bir taraftan da Nurican C.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Bu çalışmaların sonucunda Nurican C. yakalandı. Zanlı emniyete getirilerek sorguya alındı. Zanlı suçlamaları kabul etmedi. Ancak güvenlik kameralarında zanlı tek tek tespit edildi. Zanlının 8 ayrı ev, iş yeri ve otomobilden yaklaşık 20 bin lira değerinde para ve değerli eşya çaldığı belirlendi. Zanlı ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan zanlıyı hakim 8 olaydan ayrı ayrı tutukladı. Zanlının bu yıl içerisinde hırsızlık ekipleri tarafından 5 kez yakalandığı ancak önce tutuklanıp sonra serbest kaldığı öğrenildi. (FKE-