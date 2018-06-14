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14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
77 yaşında tek odalı evde yaşam mücadelesi veriyor

77 yaşında tek odalı evde yaşam mücadelesi veriyor

Yıldırım’ın evinden görüntü

Yaşam Mücadelesi Kaçak Muhabir Yaşlılık Maaşı 

-Odada bulunan yatakta oturması
-Kap kaçakları düzenlemesi
-Yıldırım’ın konuşması

( DİYARBAKIR - ÖZEL)- Diyarbakırlı Şehmus Yıldırım, 15 yıl önce eşini kaybetti- 2016’da, yaklaşık 10 yıl yakınlarının ve etrafındakilerin verdikleri paraları biriktiren Yıldırım, hac farizasını yerine getirdi- Tek odalı evde yalnız başına yaşayan Yıldırım’ın tek isteği evinin onarılması DİYARBAKIR

- Diyarbakırlı 77 yaşındaki Şehmus Yıldırım, 15 yıl önce eşini kaybetti. 2 çocuğu da evlenip yuvadan uçan Yıldırım, hayırsever vatandaşlardan yıkık durumda olan tek odalı evinin onarılmasını istiyor. Şehmus Yıldırım, 55 yıl farklı işlerde çalışarak hayatını sürdürmeye çalıştı. Evliliği süresince iki çocuğu olan Yıldırım, 2003 yılında eşini kaybetmesi ile dünyası başına yıkıldı. Bu tarihe kadar eşi ile tüm zorlukları aşan Yıldırım, iki çocuğunun da evlenmesi ile yapayalnız kaldı. Kızının maddi durumunun yetersiz olması nedeni ile yanına alamadığı Yıldırım, oğlunun Manisa’ya taşınması fikrine da karşı çıkıp memleketini ve evini terk etmeyeceğini söyledi.

Yaşlılık maaşı ve çevredekilerin yardımı ile hayatını sürdüren Yıldırım, arta kalan parasını bir kenara koyup hayalini gerçekleştireceği günü bekledi. Yaklaşık 10 yıl süren birikintisinin ardından hac farizasını yerine getirmek için yola çıkan Yıldırım, hayatının en güzel günlerini burada yaşadı. Hac görevini yerine getirdikten sonra tekrar Diyarbakır’ın yolunu tutan Yıldırım, tek odalı yıkık evine gelerek yaşamaya devam etti. Odasında bulunan ve komşuları tarafından kendisine verilen yatakta tüm gününü geçiren Yıldırım’ın tek isteği, ömrünün geçtiği ve hatıralarının bulunduğu evin hayırsever vatandaşlar tarafından tamir edilmesi. Tek odada 77 yıl Yaşamı ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan 77 yaşındaki Yıldırım, 15 yıldır eşini kaybettiğini ve tek yaşadığını söyledi.

Yıldırım, “İki çocuğum var kız bazen yanıma geliyor oğlum Manisa’da yaşıyor. Ben burada rahatım ev benim, kimse bana evden çık demiyor. Buradan başka bir yere gidemem. Hayatım çok zorluklar içinde geçiyor. Param yok, yaşlılık maaşım hiçbir ihtiyacıma yetmiyor. Cebimiz boş, bir gün tok bir hafta açım. Bayram benim için normal bir gün, bir kilo şeker alacağım kapımı çalan çocuklara vereceğim, zaten çok fazla kapım çalınmaz. Evimin yapılmasını istiyorum, ben burayı dairelere katlara değiştirmem, evimin yapılmasını istiyorum, tek isteğim evimin bakımının yapılması” dedi.
(YRT-MP-Y)
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