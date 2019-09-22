Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
72 yaşındaki kaşık ustası, 62 yıldır şimşir kaşık üretiyor

72 yaşındaki kaşık ustası, 62 yıldır şimşir kaşık üretiyor

Kaşık yapması

İngiltere Zeytin Ağacı Migren Ağrısı İş Sağlığı Diş Sağlığı 

-Gelen müşteriler
-Röportaj
-Genel dükkan
-Yapılmış kaşıklar

( İSTANBUL - ÖZEL)- 72 yaşındaki kaşık ustası’ndan ABD, İtalya, Hollanda, ve İngiltere’ye Şimşir kaşık ihracatı İSTANBUL

- Tahta kaşık ustalarından 72 yaşındaki Sabri Özşahin, 62 yıldır şimşir kaşık üreterek unutulmaya yüz tutmuş, mesleğini yaşatmaya çalışıyor. 10 yaşından bu yana kaşık üreten Özşahin, el üretimi şimşir kaşıklarını ABD, İtalya, Hollanda gibi ülkelerin yanı sıra İngiltere’ye ihraç ediyor. Sakarya'nın Taraklı ilçesi Alballar köyünde ikamet eden Sabri Özşahin, farklı şehirlerin davetiyle gittiği yerlerde elle kaşık yapımını tanıtmaya çalışıyor. Beyoğlu Festivali’nde davetli olarak İstanbul’a gelen Özşahin, kaybolmaya yüz tutan meslekler arasında yer alan kaşıkçılığı 62 yıldır gün yüzüne çıkarıyor. 72 yaşındaki Usta Özşahin, Hollanda’da, İngiltere’ye yemek kaşığı yaptığını ayrıca ABD ve İtalya’da kaşıklarının kullanıldığını söyledi.

“En iyi kaşık şimşir veya zeytin ağacından olur” Kaşık kültürünün deden ve babadan dayandığını söyleyen Özşahin, “62 senelik kaşık ustasıyım. Kaşık kültürümüz deden ve babadan hoca Ahmet Yesevi’ye dayanıyor. En iyi kaşık şimşir veya zeytin ağacından olur. Şimşir kaşıkla yemek yiyen insanda mide hastalığı ve diş sağlığı sorunu olmaz. Bunun yanında şimşir tarakta var, tarağı kullananda saç sorunu olmaz. Mesela elektriklenme, kepeklenme ve migren ağrısı olmaz. Tahta kaşıkları elde yapan azaldı neredeyse yüzde 20’ye düştü“ dedi.
“Profesörde olsaydım yine aynı işi yapardım” Bu işe 10 yaşından beri başladığını söyleyen Usta Özşahin, “Bu işe 10 yaşında başladım çünkü köyümüzde okul yoktu. Dedemizin ve babamızın yanında oturup hafif işler yaparken kaşık yapmaya başladım. 6-8 metre kare de dükkanım var adı ise kaşık odası diye geçiyor. Bu işte aile boyu çalışıyoruz. Profesörde olsaydım yine aynı işi yapardım. Ve ben şu an bu işin profesörüyüm. Her işin bir profesörü var bu işinde profesörü benim. Gençken daha hızlı yapardım, şimdi ihtiyarlıktan dolayı 40 dakika yapımı sürüyor. Beni Hollanda’dan çağırıyorlar. Ayrıca İngiltere’ye yemek kaşığı yapıyorum. ABD’ye, İtalya’ya da hep benim kaşıklarım kullanılıyor. Her kaşıkla yemek yenmez. Herkes kaşık yapar sapını ortasına getiremez. Başarı isteyerek ve severek yaparsan başarırsın” şeklinde konuştu.
(SS- MB-
İlgili Foto Galeriler
Hırvatistan - İngiltere Maçından En Güzel KarelerHırvatistan - İngiltere Maçından En Güzel Kareler
Doğu Akdeniz-2017 Davet TatbikatıDoğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı
Türk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de SergileniyorTürk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de Sergileniyor
G7 Liderler ZirvesiG7 Liderler Zirvesi
Deniz kıyısında vuran yanık 'deniz canavarı'Deniz kıyısında vuran yanık 'deniz canavarı'
Futbolun Müslüman YıldızlarıFutbolun Müslüman Yıldızları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı