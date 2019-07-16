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16 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
70 milyonluk talihli ortaya çıktı ama henüz ikramiyesini almaya gelmedi

70 milyonluk talihli ortaya çıktı ama henüz ikramiyesini almaya gelmedi

- Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar'ın konuşması

( ANKARA ) ANKARA

Zaman Aşımı Altın Hesabı Çekiliş Büyük İkramiye Yılbaşı 


- Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar, “Talihli geldiği anda işlemlerini başlatıp hemen 70 milyonluk ikramiyesini ödeme noktasındaki işlemleri tamamlayacağız. Heyecanla bekliyoruz” dedi.
Milli Piyango biletinin zaman aşımına uğramasına 169 gün kala 2019 yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan talihli ortaya çıktı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar, bu sabah Milli Piyango İdaresi’ne gelen telefonla birlikte gerekli tüm ekiplerin hazır olduğunu söyledi.

Uçar, “Milli Piyango idaresi olarak yılbaşından beri beklediğimiz 2019 yılbaşı talihlisini, tam bilete çıkmış olan 70 milyonluk ikramiyenin talihlisini zaten o günden beri bekliyoruz. Bugün de ciddiye alınabilecek bir telefonla başvuru aldık. Talihlinin aslında Avrupa’da yaşadığını İstanbul’a bir cenaze merasimi vesilesiyle geldiğini ve buradaki evinde dosyaları karıştırırken biletini bulduğunu ve sonucunda ikramiyenin tutmuş olduğunu iddia ve ifade eden bir kişi aradı. Hızlı bir şekilde ilk uçakla Ankara’ya gelebileceğini ifade etti.
Biz de biletin arkasını ciro etmesini ve varsa eğer bir avukatı ya da güvendiği biriyle birlikte buraya ulaşmasını kendisine tavsiye ettik ve bu minvalde talihlinin gelmesini bekliyoruz. Geldiği takdirde 2019 yılı yılbaşında belirlenmiş olan bu ikramiyeyi talihlinin daha fazla bir kaybı olmadan ödemeyi umut ediyoruz. Para şu anda hazır. Hemen bu telefonun üzerine ve talihlinin bize ulaştırdığı bilgiler üzerine hemen ikramiye kontrol ekibimizi hazır hale getirdik. İkramiye ödeme birimimizi talimatlandırdık ve ilgili bankanın da parayı hazır hale getirmesi için uyardık. Talihli geldiği anda işlemlerini başlatıp hemen 70 milyonluk ikramiyesini ödeme noktasındaki işlemleri tamamlayacağız. Heyecanla bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Talihli, 1 Ocak günü kazandığı ikramiyeyi alsaydı ikramiyesi döviz bazında 2 milyon 527 bin 634 dolar değer kazanacaktı. Talihli, 70 milyonluk ikramiyeyle altın hesabı oluştursaydı geçen sürede kazandığı ikramiyenin üzerine 8 milyon 604 bin 46 lira kazanabilecekti. 70 milyonluk büyük ikramiyeyi faize koysa bugün itibariyle 7 milyon 263 bin 482 lira daha kazanabilecekti.
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