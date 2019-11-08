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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
70 çocuk maskesini taktı, lösemili çocuklara destek için söyledi

70 çocuk maskesini taktı, lösemili çocuklara destek için söyledi

MASKELERİN TAKILMASI

Farkındalık Sazende 

-ÇOCUKLARDAN GÖRÜNTÜ
-RÖPORTAJ

( AMASYA ) AMASYA

- Amasya’nın Merzifon İlçe Belediye Konservatuvarı Türk Halk Müziği Çocuk Korosu taktıkları maske ve söyledikleri şarkı ile 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar haftasına destek verdi. 7-13 yaş arasındaki 70 çocuk, 8 sazende ve Koro Şefi Serpil Demir Aşkın, lösemili çocuklara destek vermek için maskelerini taktılar ve dersi maskelerle yaptılar. 70 çocuk “Maskemi takarım, farkındalık oluştururum” sloganı ile derse başladı.
“Hayat sevince güzel” parçasını hep bir ağızdan söyleyen çocuklar farkındalık oluşturdu. Koro Şefi Serpil Demir Aşkın, “2-8 Kasım Lösemili Çocuklar haftası" kapsamında LÖSEV’in başlatmış olduğu kampanyaya bizler de Merzifon Belediye Konservatuvarı Türk Halk Müziği Çocuk Korosu olarak en büyük desteğimiz olan sevgimizle katılıyoruz. Ben ve Türkü canlarım onların daima yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz ve bu güzel şarkıyı onlar için söylüyoruz” dedi.

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