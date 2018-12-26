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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
7 yaşındaki minik çocuk usta muhabirlere taş çıkarttı

7 yaşındaki minik çocuk usta muhabirlere taş çıkarttı

Çocuğun kar yağını anlatması

( DENİZLİ )- Eline aldığı mikrofonla kar yağışını böyle anlattı DENİZLİ - Denizli’de dün yağan kar yağışı sonrası eline aldığı mikrofonla sokağa fırlayan ve yağışı anlatan 7 yaşındaki Umut Tintin isimli çocuk sosyal medyada herkesin sevgilisi oldu. Kentte dün akşam saatlerinde yağan kar yağışı olumsuzluklara nende olurken bir o kadar da ilginç ve güzel görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi’nde yaşayan 7 yaşındaki Umut Tintin, kar yağışını görünce babası Ali ve annesi Dilek Tintin ile soluğu sokakta aldı. Önce kar topu oynayan minik Umut daha sonra babasının kendisini görüntülediğini görünce eline aldığı mikrofonla tıpkı hava durumunu sunar gibi muhabirlik yaptı. Usta muhabirlere taş çıkartır gibi sunum yapan minik Umut sosyal medyaya yüklenen videosu ile herkesin sevgilisi oldu.

Sosyal Medya Hava Durumu Muhabir Kar Topu Kar Yağışı 

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