7 yaşındaki Iraklı Fahat Halit, İstiklal Marşı'nın 10 katısını ezbere okuyor

-Iraklı çocuğun İstiklal Marşını okuması



( BİLECİK )- Sınıf Öğretmeni Halil Aydoğan; "Öğrencilerimin hepsi İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını ezbere biliyor" BİLECİK



- Bilecik'te Irak'ta yaşanan işgal sonrası Türkiye'de göç eden Halit ailesinin en küçük çocuğu olan 7 yaşındaki Iraklı Fahat Halit İstiklal Marşı'nın 10 katısını ezbere biliyor. Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi'nde eğitim-öğretim veren Ertuğrulgazi İlkokulu 1/C sınıfı öğrencisi Fahat Halit, sınıfta bulunan diğer 18 arkadaşı gibi İstiklal Marşı'nın 10 katısını ezbere biliyor. Öğrencilere ilk olarak okuma yazmanın yanı sıra İstiklal Marşı'nı da ezberlettiğini söyleyen Sınıf Öğretmeni Halil Aydoğan, "Ben birinci sınıfları aldığımda İstiklal Marşı'nı ezberlemeleri için büyük bir emek harcıyorum. Öğrencilerimin hepsi İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını ezbere biliyor. Hepsi de güzel bir şekilde kelimesi kelimesine eksiksiz bir şekilde güzel bir şekilde söylüyorlar. Benim sınıfı örnek alan diğer arkadaşlar da sınıfındaki öğrencilerine öğreniyorlar İstiklal Marşı'mızı. Sınıfımız 19 öğrenci var. Bunlardan iki tane yabancı uyruklu öğrencimiz geldi. Yabancı uyruklu öğrencilerden ikisi de Türkçeyi bilmiyorlardı. Fahat ismindeki çocuk Türkçeyi öğrendi ve çok güzel okuma yazması var. Diğer Iraklı öğrencimiz Muhayyat da okuma yazmadan daha çok sesleri öğrendi ve bazı şeyleri konuşamazsa bile bizim dediklerimiz hepsini anlayabiliyor. Bu iki evladımız çok güzel bir şekilde arkadaşlarıyla uyum içerisinde. Bu uyum içinde davranışları ve katkılarından dolayı öğrencilerime ben hepsine teşekkür ediyorum. Onlar çok mutluyum yani, yabancı oldukları halde onarla da okutabildim. Onlar da İstiklal Marşı'mızı güzel bir şekilde okuyabilirler" dedi.

"Ders aralarında ezberlettim" Çocuklara İstiklal Marşı'nı ders aralarında ezberlettiğin anlatan Halil Aydoğan, "Der aralarında bunlara öğretirim İstiklal Marşını kıta, kıta ve sonunda 10 kıtasını çocuklar ezberler. Bu konuda diğer öğretmen arkadaşlarımız benden örnek alarak, öğrencilerine İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbetletsin" dedi.

(CKT-

