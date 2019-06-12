7 yaşındaki görme engelli Duru, ilk kitabının mutluluğunu yaşıyor

-Duru Avşar röportaj

-Öğretmeni Nuriye Özkan röportaj

-Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu röportaj



( AYDIN - ÖZEL) AYDIN



- Aydın'ın Söke ilçesinde, her yıl yükselen bir ivmeyle dikkat çeken 'Çocuk Yazarlar' projesinin 473 çocuk yazarından birisi olan 7 yaşındaki görme engelli Duru Avşar, ilk kitabının mutluluğunu yaşıyor. Görme engelinin, yazar olabilmek adına engel olmadığını kanıtlayan Duru Avşar; proje ile yazarlık yolunda ilk adımını attı. Söke’ye bağlı Yenidoğan Mahallesi Söktaş 75. Yıl Ortaokulunda eğitim gören Duru Avşar, henüz 7 yaşında ilk kitabının mutluluğunu yaşadı. "Gerçekleşen Dileğim" adında yazdığı hikayesi kitaplaşan Sökeli görme engelli çocuk yazar Duru Avşar, mutlu olduğunu ifade ederken, öğretmenleri ve ailesi de en az onun kadar mutlu oldu. Kendisi gibi engelli olan bireylere yazmayı tavsiye eden minik yazar Duru Avşar, gelecekte büyük bir yazar olmayı istediğini söyledi.



Kendisi ile özel olarak ilgilenen öğretmeni Nuriye Özkan; “Duru ile geçen yıl tanıştım. Çocuk yazarlar projesi denilince aklıma ilk gelen Duru’nun yazar olması oldu. Çok güzel de bir kitap yazdı. Geçen zaman sonunda gördük ki Duru’da, öğretmeni olarak ben de yanılmadığımızı gördük. Öğretmenleri ve Ailesi olarak çok mutluyuz. En önemlisi Duru’nun mutlu olduğunu görmek” dedi.

Söke’de çocuk yazarlar projesine verdiği önemi her fırsatta dile getiren Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu ise; “Okumanın ve yazmanın engeli yok. Duru kızımız da bunu gösteriyor. Güzel bir kitap yazmış. Hayatta başarılı olabilmek için hiçbir mazerete sığınmamak gerekiyor. Duru kızımızı da ayrıca tebrik ediyorum” diye konuştu.

(LT-MB-Y)

