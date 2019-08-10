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10 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
7 saat süren kaçak kurbanlık kovalamacası, hayvanın bayılması ile son buldu

7 saat süren kaçak kurbanlık kovalamacası, hayvanın bayılması ile son buldu

Çalılık alana düşen hayvandan görüntüler

Kurbanlık Hayvan Kaçan Kurbanlık Uyuşturucu Kaçak Hayvan 

-Hayvanın kurtarılmasından görüntüler
-Hayvanın kurtarılmasını bekleyen sahiplerinden görüntüler
-Kurtarılan hayvandan görüntüler
-Temsile Işık ile röportaj
-Detay

( KOCAELİ )- Sahibinden kaçan kurbanlık danayı düştüğü çalılık alandan itfaiye kurtardı KOCAELİ

- Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde elinin elinden kaçan kurbanlık dana, 7 saat süren kovalamaca sonunda atılan iğnelerin etkisi ile bayılarak çalılık alana düştü. Yaklaşık 3 metre yükseklikten çalılık alana yuvarlanan baygın haldeki kurbanlık danayı itfaiye ekipleri kurtardı. Olay, Kocaeli’nin Körfez ilçesi Güney Mahallesi Nizam Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fikret Işık isimli vatandaşa ait kurbanlık dana, Kurban Bayramı’na 1 gün kala Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi’nde sahibinin elinden kaçtı. Kurbanlık dana daha sonra sokaklarda koşmaya başladı.
Kendi imkanları ile kurbanlığı yakalamaya çalışan Işık ailesi, çabasında başarısız olunca Körfez Belediyesi ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine Işık ailesinin yardımına Körfez Belediyesi’ne bağlı ‘kurbanlık yakalama timi’ yetişti. Işık ailesi ile birlikte kaçan kurbanlık danayı yakalamak için çalışma başlatan ekipler, yaklaşık 7 saatlik kovalamaca sonunda kurbanlık hayvanı yakalamayınca uyuşturucu iğne ile bayıltma kararı alındı. Ekipler tarafından kurbanlık danaya 6 adet iğne fırlatıldı. İğnelerin isabet ettiği kurbanlık hayvan koşmaya devam etti. Baygın haldeki hayvanı düştüğü yerden itfaiye kurtardı Uyuşturucu iğnelerle de durdurulamayan kurbanlık hayvan 7 saatlik kovalamacanın sonunda Güney Mahallesi Nizam Sokak üzerinde bulunan bir akaryakıt dolum tesisinin bahçesine girdi. Bahçede koşan hayvan bir süre sonra uyuşturucu iğnenin etkisi ile bayılarak 3 metre yükseklikten çalılık alana düştü. Olayı gören Işık ailesi durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler baygın haldeki kurbanlık hayvanı kurtarmak için çalışma başlattı. Işık ailesi ise hayvanlarının kurtarılmasını bekledi. Ekipler tarafından yapılan kurtarma çalışması neticesinde hayvan, vinç yardımı ile düştüğü yerden çıkartıldı. “Saat 11.00’den beri kovaladık” Ekipler tarafından kurtarılan kurbanlık hayvanın baygın olduğu tespit edildi. Daha sonra hayvanın sağlık durumunun tespit edilmesi için veteriner ekip çağrıldı. Olay anını anlatan hayvanın sahibi Fikret Işık’ın eşi Temsile Işık, yaklaşık 7 saat boyunca hayvanı yakalamadıklarını ifade ederek, ”Hayvan kaçtı. Sonra biz yakalayamadık. Saat 11.00’den beri kovaladık. Saat şimdi 18.00 oldu. Ekipler çıkarttılar” dedi.

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