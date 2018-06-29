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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
7 gündür haber alınamayan Eylül ile ilgili yeni gelişme...Tutuklanan şahıs Eylül'ü arama çalışmalarına katılmış

7 gündür haber alınamayan Eylül ile ilgili yeni gelişme...Tutuklanan şahıs Eylül'ü arama çalışmalarına katılmış

Baba İbrahim Yağlıkara ile röportaj

Jandarma Küçük Kız Kaçırılma Bisiklet Polis Ekipleri 

-Evden görüntü
-Zanlının 2. arabasından görüntü
-Genel detay
-Eylül'ün fotoğrafı
-Tutuklanan Uğur K.'nın fotoğrafı

( ANKARA ) - Tutuklanan Uğur K., 1 haftadır haber alınamayan Eylül’ün arama çalışmalarına katılmış - Tutuklanan Uğur K.’nin 2. arabasında kriminal inceleme yapıldı - Polatlı’da kaybolan Eylül’den 8 gündür haber alınamıyor - Baba İbrahim Yağlıkara: “Bizim içimiz kan ağlıyor” ANKARA

- Ankara’nın Polatlı ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Eylül’den 7 gündür haber alınamıyor. Öte yandan, Uğur K.’nin evinin önünde bulunan 2. Arabasında gece saatlerinde kriminal inceleme yapılırken, aile yakınlarından alınan bilgiye göre, cezaevinde bulunan Uğur K., Eylül’ün kaybolduğu gün köylülerle arama çalışmalarına katılmış. Hüzünlü baba İbrahim Yağlıkara, “Bizim içimiz kan ağlıyor” dedi.
Bursa’da yaşayan İbrahim ve Şerife Yağlıkara çiftçi, yaz tatili için memleketleri Ankara’nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi’ne geldi. Burada Yağlıkara çiftinin 3 çocuğundan en küçükleri Eylül, 22 Haziran Cuma günü öğle saatlerinde arkadaşları ile birlikte oyun oynamak için evlerinden çıktı. En son evlerinin yanındaki yolda bisiklet sürerken görülen Eylül’ün eve gelmediğini fark eden ailesi, dışarı çıkarak çocuklarını aramaya başladı.
Arama çalışmaları sonuç vermeyince durum jandarmaya bildirildi.
İhbar üzerine köye çok sayıda asker ve AFAD ekibi sevk edildi. Ancak 5 gün boyunca havadan ve karadan yapılan aramalara rağmen küçük kızın izine rastlanılamadı. Arama çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, diğer yandan Eylül’ün kaçırılması ihtimalini değerlendiriyor. Tutuklanan Uğur K. arama çalışmalarına katılmış Ekipler, ailenin köydeki komşuları U.K. ve annesi N.K.’nin ifadelerine başvurdu. İfadesinde çelişkili bilgiler veren U.K. gözaltına alınarak tutuklandı. Uğur K.’nin olaydan bir gün önce köyde yaşayan eşi ve çocuklarını Polatlı’ya götürdüğü belirtilirken, Eylül’ün kaybolduğu gün köylülerle yapılan arama çalışmalarına katıldığı öğrenildi. Zanlının arabasındaki kan Eylül’ün kanıyla uyuştu Ayrıca jandarma ekipleri tarafından U.K.’nin otomobiline el konuldu. Jandarmanın yaptığı incelemede, aracın arka koltuklarının yıkandığı belirledi ve araçta kan izleriyle karşılaştı. Ekiplerin, araçta bulunan kan örnekleri ile ailenin kan örneklerinin yapılan DNA sonucunda uyuştuğunu tespit etti. “Bizim içimiz kan ağlıyor” Hüzünlü baba İbrahim Yağlıkara, “Geçen hafta Cuma gününden beri kızım ortada yok. Hala bulunamadı. Devletimize güveniyoruz. İnşallah yavrumu öyle ya da böyle de bize getirecekler. Bizim içimiz kan ağlıyor. Umudum var. Umudumu yitirmedim. Rabbime güveniyorum, evladımı bana bağışladı. Onu bana bir kere verdi ve bir daha verecek İnşallah” dedi.
Jandarma, AFAD ve polis ekiplerinin köydeki çalışmaları aralıksız şekilde devam ediyor.
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