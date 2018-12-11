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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
7/24 açık olan Millet Kıraathanesi'ne vatandaşların ilgisi artıyor

7/24 açık olan Millet Kıraathanesi'ne vatandaşların ilgisi artıyor

VALİ FUNDA KOCABIYIK VE BERABERİNDEKİ HEYETİN İSKENDER PALA İL HALK KÜTÜPHANESİ VE AYNI BİNADA HİZMET VEREN MİLLET KIRAATHANESİ, KENT KİTAPLIĞI VE OKUMA SALONLARINDA İNCELEMELERDE BULUNMASI

( UŞAK ) UŞAK

Kitap Okuma Kütüphane Ressam Medeniyetler Resim Sergisi 


- Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak İskender Pala İl Halk Kütüphanesi ile aynı binada hizmet veren Millet Kıraathanesi'ni ziyaret etti. Kütüphaneye gelişinde İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Şerif Söyler ve İskender Pala İl Halk Kütüphanesi Müdürü Hülya Yaman tarafından karşılandı. Eski hizmet binasının yerine yapılan ve yapımı geçtiğimiz aylarda tamamlanan kütüphanenin şehrin en merkezi yerinde bulunmasının, halkın kitaba ve bilgiye ulaşmasında önemli kolaylıklar sağladığını ifade eden Vali Funda Kocabıyık “Kütüphaneler toplumların bir bakıma hafızası, geçmişten geleceğe en kıymetli hazinelerinin bulunduğu kültür kurumlarıdır. Burada uzun zamandır hizmet veren binanın yıkılarak yeni bir bina yapıldığı ve bu yıl içinde hizmet vermeye başlandığını öğrendim. Binamız fiziki ortamı ve her kesime hitap eden kitaplarıyla tüm vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılayacak özelliklere sahip. Toplumların gelişme ve kalkınması, ileri medeniyetler arasında yer alması eğitim, öğretim ve bilgiyle mümkündür. Kütüphanemize yaptığım bu ziyaret sırasında her bölüm ve her kattaki yoğunluktan memnun oldum. Başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere tüm Uşaklıların bu imkânlardan faydalanmalarını, kitap okumaya zaman ayırmalarını arzu ediyorum. İçinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tüm vatandaşlarımızın okumaya olan ilgilerini artırmak üzere işaret ettiği bir proje olan, 24 saat açık Millet Kıraathanesinin de bulunduğu yeni binamızın; İskender Pala İl Halk Kütüphanesi’nin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Ziyaret ve incelemeleri sırasında Kent Kitaplığı bölümünde yetkililerden bilgi alan Vali Funda Kocabıyık, İskender Pala İl Halk Kütüphanesini ziyareti sırasında Ressam Ziya Güvenç ile kızı Pınar Gonca Güvenç ve oğlu Fatih Çağlar Güvenç'in eserlerinin sergilendiği resim sergisini de ziyaret etti. Resim sergisi için konulan defterini imzalayan Vali Funda Kocabıyık, ressam Ziya Güvenç ve çocuklarına başarılar diledi.
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