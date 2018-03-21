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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
68 bin liralık altın çalan sahte polisler tutuklandı

68 bin liralık altın çalan sahte polisler tutuklandı

-arşiv-

Polis Sahte Polis Akalan Hırsız Kalamış 

-zanlıların adliyeye getirilişi
-adliyeden detay görüntü
-altınların fotoğrafı

( ÇORUM ) ÇORUM

- Çorum’da kendilerini polis olarak tanıtan ve gittikleri evin sahibinin altınlarını çalan 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgilere göre, Üçdutlar Mahallesi’nde Feride C. (54) adlı kadını telefonla arayan Mehmet O. (37) ve Faruk A. (35) adlı şahıslar kendilerini polis olarak tanıtıp, telefonla görüştükleri Feride C.’ye adının bir hırsızlık olayına karıştığını evde bulunan altınların inceleneceğini belirterek evine gittikleri kadının altınlarını alarak kayıplara karışmıştı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan kadınının şikayeti üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Mehmet O.’yu kısa sürede yakalamış zanlının üstünde yapılan aramada piyasa değeri 68 bin 750 lira olan 13 adet bilezik, 5 adet çeyrek, 1 çift küpe, 2 adet yüzük, 1 adet zincir ele geçirilmişti. Olayın ardından kaçan diğer zanlı ise Alaca ilçesinde yakalanmıştı. Emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından 2 zanlı haklarında düzenlenen soruşturma evrakı ile birlikte adli makamlara sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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