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27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
659. Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri - KÜTAHYA

659. Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri - KÜTAHYA

- Drone Görüntüleri - Kazanan Başpehlivan Recep Kara'nın müsabaka sonrası açıklaması - Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk ropörtaj659. Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri - Ebe Çamlığı Er Meydanı'nda düzenlenen güreşlerde başpehlivanlığı Recep Kara kazandıKÜTAHYA (AA) - Kütahya 'nın Domaniç ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen 659. Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı Recep Kara kazandı.Ebe Çamlığı Er Meydanı'nda baş, başaltı, büyük orta, küçük orta, deste büyük, deste küçük, tozkoparan ve minikler kategorilerinde müsabakalar yapıldı. 177 sporcunun katıldığı organizasyonda güreş ağalığını diş teknisyeni Nadir Gök yaptı.Müsabakaların finalinde Serhat Gökmen'e üstünlük sağlayan Recep Kara, başpehlivanlığı elde etti. Organizasyonda üçüncülüğü ise Ertuğrul Dağdeviren ile Yıldıray Akın paylaştı.Baş altı kategorisinde ise Erdal Duman birinci, Kazım San ikinci ve Şener Sar ile Alpaslan Temizce üçüncü oldu.Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, yaptığı konuşmada, güreşlerin Osmanlı döneminden günümüze kadar geldiğini anlattı.Kayı boyu alplerinin bu meydanda hazırlanıp, güreş tuttuğunu aktaran Ertürk, "Biz de bu geleneği 659 yıldır sürdürüyoruz. Güreşlerimizi Kırkpınar seviyesine taşımak için çalışıyoruz. Yeni güreş ağamız iş adamı Mahmut Yaran belki de er meydanında ilk kez olan bir şeyi yaparak 50 bin lira nakit parayı bize burada teslim etti. Biz de inşallah bundan sonra Kırkpınar'da derece yapan tüm başpehlivanlarımızı burada ağırlayacağız. Başpehlivanlığı kazanan Recep Kara'yı da tebrik ediyorum." diye konuştu.
Recep Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, 37 yaşında olduğunu ve ilk kez bu er meydanında güreş yaptığını dile getirdi. Kara, bu geleneği yaşatan belediye başkanına ve ağalara teşekkür etti.

Belediye Başkanı Başpehlivan Güreş Pehlivanlı Rtürk 

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