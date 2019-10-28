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28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
650 yıllık çınar bakım bekliyor

650 yıllık çınar bakım bekliyor

- Çınar ağacının drone ile görüntüsü

Lens Tarihçi Onarım Çalışması Çınar Ağacı Anıt Mezar 

-- Çınardan detaylar
-- Çınarın gövdesinden, dallarından detaylar

( BURSA - ÖZEL) BURSA

- Bursa’nın İznik ilçesinde 650 yıllık tarihi çınar ağacı bakım bekliyor. Elbeyli Mahallesi’nde bulunan 650 yıllık çınar ağacı ve çevresi bakım bekliyor. 10 metre çapında dev çınar anıt ağaç olarak tescillense de, ikiye bölünmüş gövdesi ve çevresinin kirliliği görenlerin tepkisini çekti. Sanat tarihçisi Doğan Özgün Kolaç, anıt mezarların yolu üzerinde bulunan tarihi çınar ağacının gövde genişliğinin 10 metre olduğunu ifade ederek, “Yaklaşık 650 yıllık çınarın doğal süreçte tahrip olması normaldir. Milli değerlerin kaybolmaması, turizme kazandırılması için bakım ve onarım çalışması yapılması gerekiyor” dedi.
Ağaç kovuğunda bazı vatandaşlar tarafından ateş yakıldığına dikkat çeken Kolaç, “Burada gördüğünüz gibi ateş yakılmış. Çevresinde içki içilmiş. Burası içki içme mekanı değil. Burası tarihi bir mekan. En azından çevresinin koruma altına alınması gerekiyor. Mesela İnkaya çınarının çevresinde bir hareketlilik var. Etrafında bir hayat görüyorsunuz. Burası da buna benzer şekilde değerlendirilebilir. İnsanlar İznik’i ziyaret etmeye geldiğinde buraya da gelebilmelidir” diye konuştu.
(SD-MŞ)
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