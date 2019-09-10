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10 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
65 yıllık evli çift hayata aynı gün veda etti - AMASYA

65 yıllık evli çift hayata aynı gün veda etti - AMASYA

- Hacı Ahmet Kartal ve eşi Habibe Kartal için mahallede helallik alınması - Komşuları ve yakınlarından görüntüler - Kartal çiftinin çocuklarından İdris Kartal ve Halit Kartal'ın açıklaması - Cenaze namazına katılanlar - Aileye taziye sunan vatandaşlar - Cenaze namazlarının kılınması - Yan yana kazılan mezarlar - Mezarlıkta defin işlemleri65 yıllık evli çift hayata aynı gün veda etti - Amasya 'da 65 yıllık evli Ahmet ile Habibe Kartal çiftin cenazeleri, aile kabristanlığına yan yana defnedildiAMASYA (AA) - Amasya 'nın Suluova ilçesinde 65 yıl önce evlenen Ahmet ile Habibe Kartal çifti, aynı gün yaşamını yitirdi.Cevizdibi Mahallesi'nde yaşayan Hacı Ahmet Kartal (89), dün sabah saatlerinde rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Eşi Habibe Kartal (80) da akşam saatlerinde fenalaşması üzerine götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.Hayata aynı gün veda eden çiftin cenazeleri, Ahmediye Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına yan yana defnedildi.Kartal çiftinin çocuklarından İdris Kartal, AA muhabirine, 4 erkek, 3 kız olmak üzere 7 kardeş olduklarını söyledi.

Anne babasının birbirlerine çok düşkün olduklarını, babalarının ölüm haberini alınca annesinin de aynı gün ölmek için dua ettiğini anlatan Kartal, "Annem, 'Yarabbi, bugün beni de Hacı ile beraber al' diye dua etti. 65 yıllık evlilikleri oldukça mutlu geçti. Birbirlerini kırmadan, üzmeden devam eden mutlu bir evlilikleri vardı. Çocukları olarak biz onlardan razıyız. Rabbim de onlardan razı olsun." dedi.
Halit Kartal ise anne babasının birbirlerini çok sevdiklerini dile getirerek, "Duaları kabul oldu ki aynı gün vefat ettiler. Bugüne kadar mutlu bir hayatları vardı. Allah rahmet eylesin. Mekanları Cennet olsun. Allah herkese böyle anne baba nasip etsin." ifadesini kullandı.Cenazeye katılan Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok da çiftin yakınlarına başsağlığı diledi.

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