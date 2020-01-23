65 yaşındaki kayıp şahsın cesedi nehirde bulundu

-CESEDİN NEHİRDEN ÇIKARTILMASI

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-ergene nehri

-Şahsın fotosu



( EDİRNE ) EDİRNE



- Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde, 2 gün önce kaybolan yaşlı adamın cesedi Ergene Nehrinde bulundu. Uzunköprü’de yaşayan 65 yaşındaki Mümin Güven’den haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Edirne Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin de destek verdiği aramalar çerçevesinde Ergene Nehrinde yapılan aramada köprü ayağında bir erkek cesedi bulundu. AFAD ekipleri tarafından sudan çıkartılan cesedin, kent merkezindeki evinden ayrılan ve 2 gündür haber alınamayan 65 yaşındaki Mümin Güven olduğu belirlendi. Güven’in cesedi, otopsi için Uzunköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



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