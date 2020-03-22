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22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasına başlandı - KAYSERİ

65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasına başlandı - KAYSERİ

- Kayseri 'nin işlek yerlerinden Cumhuriyet Meydanı, Kayseri Kapalı Çarşısı ve Kayseri Kalesi'nden görüntüler - Polis ekiplerinin dışarı çıkan yaşlı vatandaşları bilgilendirmesi65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasına başlandı - Kayseri ve Yozgat'ta polis ekipleri, yasağa uymayarak sokağa çıkan bu kapsamdaki vatandaşları bilgilendirerek evlerine gönderdiKAYSERİ (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri çerçevesinde, 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden ayrılmasının kısıtlanması uygulaması kapsamında, Kayseri ve Yozgat'ta polis ekipleri, sokağa çıkan vatandaşları uyararak evlerine gönderdi. Kayseri 'de sabah saatlerinden itibaren polis ekipleri, dışarı çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşları bilgilendirdi.Kentin işlek yerlerinden Cumhuriyet Meydanı, Kayseri Kapalı Çarşısı ve Kayseri Kalesi'nde devriye gezen ekipler, bu kapsama giren vatandaşları uyardı.İhbarları değerlendiren ekipler, güneşli havanın da etkisiyle park ve bahçelerde oturan bazı vatandaşları da bilgilendirerek evlerine gönderdi.Ekipler, acil çağrı numaralarını arayarak yardım isteyen vatandaşların ihtiyaçlarını da giderdi. - YozgatYozgat'ta da 65 yaş ve üstü bazı vatandaşların yasağa uymadıkları görüldü.
Polis ekipleri cadde ve sokaklarda yaya olarak veya araçla devriye gerçekleştirdi.Kimlik kontrolü yapan polis, 65 yaş ve üstü vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda uyardı.Yasağa uymayan 70 yaşındaki Davut Narin, yaptığı açıklamada, çeşmeden su almak için dışarıya çıktığını belirterek, bundan sonra dışarı çıkmayacağını söyledi.

Koronavirüs Barla Güneşli Hava Güneşli Polis Ekipleri 

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