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10 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
600 yıllık geçmişi ile tarihi Kayhan Çarşısı yeniden ayağa kalktı

600 yıllık geçmişi ile tarihi Kayhan Çarşısı yeniden ayağa kalktı

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( BURSA ) BURSA

Restorasyon Güzergah Yabancı Turist Tatların 


- Osmanlı'dan günümüze 600 yıllık geçmişiyle Bursa'nın en önemli çarşılarından biri olan Kayhan Çarşısı, Osmangazi Belediyesi’nin restorasyon çalışmalarıyla yeniden ayağa kalktı. Osmangazi Belediyesi, tarihi mirasın korunması ve geleceğe aktarılması adına yaptığı çalışmalarla Bursa’nın tarihi yönlerini gün yüzüne çıkarıyor. Bursa’nın en eski yerleşim ve ticaret merkezlerinden olan Kayhan Çarşısı’ndaki yollar Osmangazi Belediyesi tarafından tamamen yenileniyor. Demirci ve bıçakçılarıyla ünlenen, Osmanlı ordusuna yüzyıllarca kılıç imal eden esnafın yanı sıra Bursa’nın önemli tatlarından pidecilerin bulunduğu çarşıda, eskiyen yollar granit taş ile kaplanıyor. Kayhan Çarşısı’ndaki çalışmaları yerinde inceleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, restorasyon çalışmalarıyla Bursa’yı tarihi hüviyetine yeniden kavuşturduklarını söyledi.

Kayhan'ın Bursa'nın önemli merkezlerinden biri olduğunu belirten Dündar, “Kayhan'da pek çok tarihi mirası yeniden ayağa kaldırdık. Bu bölgedeki tescilli eserleri tek tek restore ediyoruz. Tarihi Kayhan Çarşısı, belediyemizin yenileme çalışmalarıyla yeniden ticaretin merkezi haline geldi. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi de bu bölgeye büyük bir hareket getirecek. Müzeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin güzergahlarından birisi Kayhan Çarşısı olacak. Yıpranmış ve eskimiş olan yolları yenileyerek tarihi çarşımızı daha cazip hale getirmeye çalışıyoruz. Şu anda 1. etabın çalışmalarına başladık. Etap etap bu bölgede 1500 metrekare alanı granit ile kaplayacağız” dedi.
Osmangazi Belediyesi’nin tarihi çarşıdaki çalışmalarını memnuniyetle karşılayan esnaf da hizmetlerinden dolayı Başkan Dündar’a teşekkür etti.
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