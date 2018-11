-Flyboard gösterisinden görüntü

-Festival kapsamında sahne alan dans gruplarından görüntü

-Festival alanından genel ve detay görüntü

-Dans grubunun gösterisinden görüntü

-Defileden görüntü



( MERSİN ) 6. Uluslararası Narenciye Festivalinde düzenlenen "Narenciye"temalı defile nefes kesti Narenciye ürünlerin kullanıldığı kıyafetlerle boy gösteren mankenler, izleyenlerden tam not aldı- Farklı ülkelerden gelen dans grupları ve flyboard gösterisi festivali renklendirdi MERSİN



- Mersin'de bu yıl 6.'sı gerçekleştirilen Uluslararası Narenciye Festivali kapsamında düzenlenen "narenciye" temalı defile izleyenleri büyüledi. Narenciye ürünlerinin kullanıldığı kıyafetlerle boy gösteren mankenler, izleyenlerden tam not aldı. Ayrıca farklı ülkelerden gelen dans gruplarının ve flyboard gösterisi de festivale renk kattı. 4 yıl aradan sonra Mersin yeniden narenciye festivaline kavuştu. İlki 2010 yılında yapılan ve 2015 yılına kadar aralıksız sürdürülen Uluslararası Mersin Narenciye Festivali, 4 yıldır çeşitli nedenlerden yapılmıyordu. Türkiye’nin narenciye ihtiyacının yüzde 55’inin karşılandığı Mersin’de gerçekleştirilen Uluslararası Narenciye Festivali, sabah saatlerinde kortej yürüyüşüyle başladı.

Etkinlikler kapsamında 70 ton narenciye kullanılarak birbirinden ilginç figürler ortaya çıkartılırken, festival alanı karnaval havasına döndü. Narenciye defilesi izleyenleri büyüledi Festival kapsamında merkez Mezitli ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Kültür Park içerisinde narenciye temalı defile düzenlendi.

Mersin Olgunlaşma Enstitüsü tarafından aylar öncesi hazırlıklarına başlanan defile, izleyenleri büyüledi. Narenciye ürünlerinin kullanıldığı kıyafetlerle boy gösteren mankenler, tam not aldı. Ayırca 30 ülkeden gelen 700 gösteri grupları ve flyboard gösterisi de festivali renklendirdi. Mersin Valiliği koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi, Ticaret Borsası, merkez ilçe belediyeleri ve çok sayıda kuruluşun desteğiyle düzenlenen festival yarınki etkinliklerle devam edecek.