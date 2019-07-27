Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
6 ton ağırlığında sahte içki yakalandı

6 ton ağırlığında sahte içki yakalandı

ALKOLLERİN GÖRÜNTÜSÜ

( BURSA ) BURSA

Asad Sahte İçki Akalan Bandrol İstihbarat 


- Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Bursa’da gerçekleştirilen operasyonda 6 ton ağırlığında 6 bin 30 şişe sahte içki ele geçirildi. Son günlerde, kullananların ciddi sağlık sorunları yaşamasına hatta hayatlarını kaybetmesine sebep olan sahte içkiye yönelik olarak Ticaret Bakanlığına bağlı Bursa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince büyük bir operasyon gerçekleştirildi.
Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İhbar Hattına gelen ihbarı esas alan Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından, gerek Bakanlık kullanımındaki bilgi sistemleri üzerinden yapılan inceleme, gerekse sahada gerçekleştirilen fiziki takip sonucunda sahte içkilerin tutulduğu adres tespit edildi. Konuya ilişkin adli makamlara bilgi verilerek, alınan talimat doğrultusunda operasyon gerçekleştirildi.
Tespit edilen adres çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınarak bölge detaylı bir biçimde arandı. Söz konusu adreslerde gerçekleştirilen aramalar sırasında bölgede bulunan şüpheli bir kamyonun, brandayla kapatılan kasası açıldı. Açılan kasada, yasa dışı yollarla üretilen, üzerinde Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu bandrol ve etiketi bulunmayan 6 ton ağırlığında 6 bin 30 şişe sahte içki ele geçirildi. Yakalanan sahte içkinin piyasa değerinin yaklaşık 500 bin lira olduğu belirlenirken, olayla ilgili adli makamlarca yürütülen soruşturma tüm yönleri ile devam etmektedir. (MKM-
İlgili Foto Galeriler
Selamımı Almadı Cinayeti Görüntüleri Ortaya ÇıktıSelamımı Almadı Cinayeti Görüntüleri Ortaya Çıktı
Hamile Kediyi Pitbullun Ağzına Atmışlardı... O Çocukların Sözleri Hayrete DüşürdüHamile Kediyi Pitbullun Ağzına Atmışlardı... O Çocukların Sözleri Hayrete Düşürdü
Dev Kaçak İçki OperasyonuDev Kaçak İçki Operasyonu
Tarihin En Büyük Sahte Dolar Operasyonu!Tarihin En Büyük Sahte Dolar Operasyonu!
Hamile Kadın Ve Eşine Trafikte Dehşeti Yaşatan Magandalara Bir Şok DahaHamile Kadın Ve Eşine Trafikte Dehşeti Yaşatan Magandalara Bir Şok Daha
Düzce'de Sel FelaketiDüzce'de Sel Felaketi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı