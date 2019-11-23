6 kişinin yaralandığı kavgada 16 kişi gözaltına alındı - MANİSA
- Olay yerinden genel görüntüler - Jandarma ekiplerinin araçlar üzerinde incelemesi - 112 acil sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi - Gözaltına alınanların jandarma tarafından götürülmesi Manisa 'da 6 kişinin yaralandığı kavgada 16 kişi gözaltına alındıMANİSA (AA) - Manisa 'nın Turgutlu ilçesinde iki grup arasında çıkan ve 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 16 kişi gözaltına alındı.Akçapınar Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.Kavganın büyümesinin ardından tüfekle açılan ateş sonucu H.T, N.T, G.T, N.T, D.G ve E.H.T. yaralandı.Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Jandarma ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından 3'ü kadın 16 kişiyi gözaltına aldı.
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