Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
6. kattan düşerek hayatını kaybeden Mehmet bebek toprağa verildi

6. kattan düşerek hayatını kaybeden Mehmet bebek toprağa verildi

- Minik Mehmet Adal için düzenlenen cenaze töreninden görüntüler

Bebek Cenaze Cenaze Namazı Siyasi Parti 

-- Baba Davut Adal'ın gözyaşları

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’da 8 katlı bir apartmanın 6. katından düşerek hayatını kaybeden 1 yaşındaki bebek, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.Geçtiğimiz günlerde Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde 1 yaşındaki Mehmet Fatih Adal, annesi mutfakta iken 6. kattaki evlerinin penceresinden düşerek feci şekilde can vermişti. Minik bebeğin kahreden ölümü Adal ailesini yasa boğarken, minik Mehmet için Kapaklı Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze törenine Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kapaklı Müftüsü İsa Akdaş’ın kıldırdığı cenaze namazında baba Davut Adal fenalık geçirdi. Yakınları tarafından sakinleştirilen babanın feryadı yürekleri dağladı. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mehmet bebek Kapaklı Şehir Mezarlığı’na defnedildi.
İlgili Foto Galeriler
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Yılın Basın Fotoğrafları Belli OlduYılın Basın Fotoğrafları Belli Oldu
Savcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna UğurlandıSavcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna Uğurlandı
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı