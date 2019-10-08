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08 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
6 gündür kayıp olan kadının cesedi tanınmaz halde bulundu

6 gündür kayıp olan kadının cesedi tanınmaz halde bulundu

zanlı hastaneye getirilirken görüntü

Hastane Otopsi Sonucu Karahisar Polis Ekipleri Cinayet 

-Zanlı hastaneden çıkartılırken görüntü
-detaylar
-kadının fotoğrafı

( AFYON KARAHİSAR)- Mesire alanındaki cinayetin para yüzünden işlendiği ortaya çıktı- Kadını öldürdüğü iddia edilen şahıs tutuklandı AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’da mesire alanında başına taş vurularak öldürülmüş halde bulunan kadının cinayet şüphelisi olarak gözaltında bulunan zanlı tutuklandı. Kadının para mevzusu yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı.Kanlıca Mahallesi Hıdırlık mesire alanında bulunduktan sonra Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan kadının cesedi üzerinde yapılan otopsi sonucu, kadının başına aldığı darbe ile öldürüldüğü tespit edilirken cesedin Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğüne 6 gün önce kayıp başvurusunda bulunulan Huriye Helvacı'ya (53) ait olduğu öğrenildi.Harekete geçen polis ekipleri, olaya karıştığı ileri sürülen Seydi I.’yı (46) gözaltına aldı. Şüpheli Seydi I.'nın Helvacı ile arasında para mevzusundan dolayı tartıştığı, olayın büyümesinden sonra başına taşla vurarak öldürdüğü öğrenildi.Emniyetteki işlemlerinin şüpheli Seydi I., Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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