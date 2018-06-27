6 gündür kayıp olan Eylül olayında tutuklanan şahsın evinin çevresinde hassas burunlu köpek ile arama yapıldı

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( ANKARA -HD)- İddiaya göre olayla ilgili 2 kişi daha gözaltına alındı ANKARA



- Ankara’nın Polatlı ilçesinde kaybolan ve 6 gündür haber alınamayan 8 yaşındaki Eylül olayında tutuklanan şahsın evinin çevresinde hassas burunlu polis köpekleri tarafından arama yapıldı. Ayrıca aile yakınlarından alınan bilgiye göre, olay ile ilgili 2 kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi. Bursa’da yaşayan İbrahim ve Şerife Yağlıkara çiftçi, yaz tatili için memleketleri Ankara’nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi’ne geldi. Burada Yağlıkara çiftinin 3 çocuğundan en küçükleri Eylül, 22 Haziran Cuma günü öğle saatlerinde arkadaşları ile birlikte oyun oynamak için evlerinden çıktı. En son evlerinin yanındaki yolda bisiklet sürerken görülen Eylül’ün eve gelmediğini fark eden ailesi, dışarı çıkarak çocuklarını aramaya başladı.

Arama çalışmaları sonuç vermeyince durum jandarmaya bildirildi.

İhbar üzerine köye çok sayıda asker ve AFAD ekibi sevk edildi. Ancak 6 gün boyunca havadan ve karadan yapılan aramalara rağmen küçük kızın izine rastlanılamadı. Arama çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, diğer yandan Eylül’ün kaçırılması ihtimalini değerlendiriyor. Tutuklanan şahsın evinin etrafında arama başlatıldı Ekipler, ailenin köydeki komşuları U.K. ve annesi N.K.’nin ifadelerine başvurdu. İfadesinde çelişkili bilgiler veren U.K. gözaltına alınarak tutuklandı. U.K.’nin olaydan bir gün önce köyde yaşayan eşi ve çocuklarını Polatlı’ya götürdüğü öğrenildi. Ayrıca jandarma ekipleri tarafından U.K.’nin otomobiline el konuldu. Jandarmanın yaptığı incelemede, aracın arka koltuklarının yıkandığı belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şahsın köyde bulunan evinin çevresinde KEM polislerine ait hassas burunlu arama kurtarma köpekleri ile detaylı bir arama yaptı. Ayrıca aile yakınlarından alınan bilgiye göre, olayla ilgili 2 şüphelinin daha gözaltına alındığı belirtildi. Jandarma, AFAD ve KEM polis ekiplerinin alanda detaylı çalışmaları devam ediyor.

